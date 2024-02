"OVO JE MOJA SEDMICA NA LUTRIJI, NIŠTA DO SADA NIJE IŠLO TAKO LAKO" Raša Bukvić iskreno o Veljku koji je izazvao BURNE reakcije

Radnja u drugoj sezoni serije "Azbuka našeg života", koja se emituje vikndom na Prva TV, se zahuktava. Glavna muška uloga ovoga puta poverena je Radivoju Raši Bukviću koji igra arhitektu Veljka, novu ljubav glavne junakinje Vesne.

foto: Contrast Studios

Upravo je ova uloga, poptuno drugačija od svega što je do sada igrao, dokaz da Rašu reditelji nisu svrstali u jedan žanr.

- I ja tako doživljavam svoj status. Dugo sam čekao i trebalo je vremena da dođem do svojih uloga. Pre svega mislim do godišta koje mogu najbolje da branim. Kao mlad, delovao sam starije. S 20 sam izgledao kao da mi je 30 godina. To se promenilo kada sam došao u četrdesete pa su počele da se, na moju sreću, nižu uloge u različitim žanrovima - o pisao je u intervjuu za TV Ekran i dodao:

foto: Contrast Studios

- Veljko kog igram jedan je ambivalentan čovek čiji su kvaliteti vidljivi na prvi pogled. Međutim, kako su ljudski odnosi kompleksni, a ova serija se bavi upravo temom raskrinkavanja međuljudskih odnosa, ispostavlja se da taj čovek ima i svoju drugu stranu koja i nije tako svetla kao što se činilo s početka. Bilo mi je veoma izazovno da igram osobu koja je ustvari antiheroj u celoj priči, koja u domenu nesvesnog pravi greške i vređa druge. O sebi misli u superlativu, što je odlika najmanipulativnijih ljudi u našem društvu.

Zanimljivo je da je rediteljka Jelena Bajić Jočić baš njemu namenila ovu ulogu.

foto: Marko Todorović

- Mislim da je Jelena dugo razmišljala pre nego što me je pozvala. Izgleda da je pri našem prvom susretu moje mišljenje na njenu opservaciju lika bilo od presudnog značaja da mi je ponudi. Inače, sve uloge u dosadašnjoj karijeri, osim ove i još jedne, dobio sam preko kastinga. Ništa nije išlo lako i bez procesa od šest meseci čekanja. Tako da, ovo jeste bila sedmica za mene. Posao bez kastinga veliko je radovanje.

Snimanje "Azbuke", kaže, pamtiće po mnogo čemu.

- Po studioznom i dubioznom radu sa Aleksandrom i Jelenom jer nismo propustili nijednu situaciju koja je bila napisana između Vesne i Veljka, nismo ošljarili i dozvolili da i najmanja scena bude kamen spoticanja u montaži. Svojski smo se trudili da damo maksimum. Vrlo sam zadovoljan kako je izgledao taj naš odnos i pred kamerama, a siguran sam da će se to i videti u seriji.

foto: Marko Todorović

Aleksandri Janković Vesna je prva glavna uloga. Na pitanje da ipak zrelije godine donose i bolje izazove, Raša je rekao:

- To je individualna stvar. Ima glumaca koji su mladoliki, pa su adekvatni za dvadesetogodišnjake što nije bio moj slučaj, a opet ima slučeva kao što je moj da u koštac s pravim ulogama uđeš u četrdesetim. Likovi od 20 godina mogu da budu zanimljivi, ali ne i sa više nivoa jer čovek u dvadesetim nema toliko iskustva - zaključio je glumac.

Bonus video:

00:33 Takođe je svoj komentar dao i Džonatan Ingliš, glumac