NIKAD NE BIH MOGAO DA BUDEM UPRAVNIK: Miloš Đorđević o novoj seriji V (fau) efekat i ulozi negativca "Poludeo bih kad bih morao"

U seriji "V (fau) efekat", čije emitovanje počinje večeras na Superstar kanalu, glumac Miloš Đorđević igra upravnika pozorišta Dragana Predića.

Dok kroz osmeh priznaje da u privatnom životu nikad ne bi mogao da šefuje svojim kolegama i bavi se birokratskim poslom, za Kurir otkriva i to kako je došlo do saradnje sa kolegom Gordanom Kičićem, koji je režirao ovu triler-misteriju, snimljenu u saradnji "Fajerflaj produkcije" i Telekoma Srbija.

foto: Ana Paunković

Imate li tremu pred emitovanje?

- Nemam. Više je to neko pozitivno uzbuđenje. Kolege su već gledale sve epizode i rekoše mi da su veoma zadovoljni. Moram da priznam, a zvučaće neskromno, i mene su bogzna kako nahvalili. Miran sam i jedva čekam da je gledam.

Kako ste dobili ulogu upravnika?

- Kičić me je pozvao, što mi je bilo prijatno i veliko iznenađenje. Dosad smo se poznavali na zdravo-zdravo. Lepo je kad ljudi prate rad svojih kolega. Obradovao me je njegov poziv, pogotovo što mi je rekao da misli da je ta uloga baš za mene i da ću ja to odlično uraditi. Siguran sam da ćemo u budućnosti još sarađivati.

foto: Firefly Production

Hoće li se glumci i upravnici pozorišta prepoznati u ovoj seriji?

- Hoće (smeh). Upravnik Predić je bio sublimat svih mogućih upravnika koje sam sretao po raznim pozorištima tokom svoje karijere, koja više i nije tako kratka. On je jedan izuzetno neprijatan lik i vrsta upravnika sa kojim nikada ne želiš da se sretneš. Nije mi bilo teško da nađem inspiraciju jer sam imao dosta materijala u svom životnom iskustvu.

Lakše je igrati negativce?

foto: Firefly Production

- Volim da ih igram. Znate, najteže je igrati normalnu i dobru osobu. Ne znam kako se to radi. Glumom se i bavim zbog neke patologije i tog nečeg zanimljivog i problematičnog u ljudima. Imao sam sreće što i u pozorištu i na televiziji dobijam da igram one negativce koje želiš da gledaš, te simpatične tipove koji te nerviraju, ali svi jedva čekaju da se pojave.

Kako je bilo u fotelji upravnika?

foto: Firefly Production

- Čovek se u njoj vrlo brzo navikne na moć. Međutim, najveći je problem što se ljudi brzo i promene kad postanu upravnici pozorišta. Ne možeš da ih prepoznaš, pogotovo što su u te fotelje sedele i mnoge naše kolege glumci. Nikad mi neće bilo jasno zašto jedan umetnik želi da sedi u kancelariji i komanduje, ali dobro, svako ima svoje potrebe. Nikad ne bih mogao da budem upravnik. Taj posao podrazumeva neke administrativne radnje, a glumom se bavim upravo iz razloga da bi mi svaki dan izgledao drugačije. Poludeo bih kad bih morao da sedim u istom prostoru osam sati dnevno. Drugo, ne volim da odlučujem o nečijoj sudbini osim o sopstvenoj.

Plašite se u seriji ministra kulture, kog igra Voja Brajović.

- S Vojom se poznajem dugo godina. Predić samo želi da mu se dodvori. Mislim da smo napravili jedan prepoznatljiv odnos.

foto: Firefly Production

Prikazujete li pravu sliku pozorišta?

- U našoj seriji sve je malo pojačano da bi bilo zanimljivije publici. Ne verujem da može da se dogodi ubistvo na sceni. Ali odnosi među ljudima, nove ljubavi, uspeh, propast, sujeta, egotripovi realno su prikazani.

Šta biste uradili da ste ipak na jedan dan upravnik Narodnog pozorišta?

- Najteže pitanje. Ne bih uradio ništa kapitalno ni radikalno. Možda bih okupio ceo ansambl, otišli bismo u neku kafanu na račun pozorišta i super se provodili.

foto: Ana Paunković

Šta se dešava iza scene, u mraku, dok traje predstava?

- Verujem da to sve zanima. Najčešće ne možemo da pronađemo kolegu koji treba izađe na scenu. Desilo se da se kolege zaglave u liftu. Meni su, kad sam došao u Narodno pozorište kao mladi glumac, rekli da u toku trajanja predstave nema vožnje liftom i ja to poštujem. Dešavalo se da kolege krenu iz kluba nazad na predstavu i zaglave se, a dok dođe majstor da ih odglavi, ode predstava.

