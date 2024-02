OD ŠOPENA DO IGRALE SE DELIJE: U muzičkom svetu pijaniste Nikole Avramovića, umetnik oduševio Lozničane koncertom za pamćenje

U sali Vukovog doma kulture sve je bilo obojeno tonovima klavira za kojim je muzičko umeće sugrađanima, u četvrtak uveče, predstavio pijanista Nikola Avramović. Publika je imala priliku da čuje ovog mladog Lozničanina, umetnika koji je na solističkom koncertu svirao dela najpoznatijih svetskih kompozitora, ali i njegove obrade naših poznatih pesmama koje su dobile novo ruho.

foto: Kurir/T.Ilić

Lozničani su uživali u delima Frederika Šopena, Johana Bramsa, Arama Hačaturijama, Franca Lista, Stevana S. Mokranjca, kao i Avramovićevim obradama kompozicija Petrijin venac, Raslo mi je badem drvo i Igrale se delije.

- Na večerašnjem programu su dela svetskih kompozitora, ali i neke moje obrade srpskih narodnih pesama, igara i kola. Ideja je da se prikaže, odnosno čuje koliko je na neki način klasična muzika povezana sa narodnom muzikom i koliko je izvorna narodna muzika uticala na stvaralaštvo mnogih kompozitora koji su u njoj tražili inspiraciju. Rešio sam da to bude moj trenutni projekat i to će se naći i na novom albumu koji izlazi na proleće. Ovaj koncert je svojevrsni uvod u sve to – kazao je pre nastupa Avramović koji se na organizaciji koncerta zahvalio Centru za kulturu ‘’Vuk Karadžić’’ i gradskoj upravi.

foto: Kurir/T.Ilić

Avramović je svojim energičnim nastupom oduševio publiku koja, nažalost, nema često priliku da uživa u ovakvim muzičkim događajima pa je ovaj koncert obradovao ljubitelje klasične muzike. Avramović je muzičko obrazovanje počeo u Muzičkoj školi ‘’Vuk Karadžić’’ u Loznici, nastavio u SMŠ ‘’Josip Slavenski’’ u Beogradu, u prestonici je završio i Fakultet muzičke umetnosti, a potom usavršavanaje nastavio na Kraljevskom muzičkom koledžu u Londonu.

Osvajač je brojnih nagrada tokom školovanja u Srbiji, 2014. bio je dobitnik Jamaha stipendije, nagrađivan je kao najperspektivniji mladi pijanista, najtalentovaniji student klavira, a kao dobitnik jedne od najsprestižnijih svetskih stipendija Benjamin Britten Piano Fellowship upisao je 2017. dodatnu godinu na EMC-u (Artist Diploma Course). Zahvaljujući tome je dobio priliku za snimanje prvog CD za izdavačku kuću Genuin u Nemačkoj.

foto: Kurir/T.Ilić

Do sada je svirao u Italiji, Sloveniji, Nemačkoj, Portugaliji, Engleskoj, Estoniji, Kini, BiH, Srbiji, nastupajući u tamošnjim prestižnim salama. Sarađivao je sa mnogim svetki poznatim pijanistima, od Elisa Virsaladza, Sofije Guljak do Vei-Ji Janga i dirigentima. On je nedavno završio snimanje drugog albuma Origins sa delima Bramsa, Šopena, Bartoka, Vladigerova, Mokranjca, Ane Krstajić, a na njemu su i Nikoline obrade starih srpskih igara i pesama za klavir.

1 / 6 Foto: Kurir/T.Ilić

Lozničani su pijanistu nagradili gromoglasnim aplauzom, a nisu ga ni lako puštali sa bine pa je ‘’morao’’ da se vraća nekoliko puta i svira i nešto duže od najavljenog programa.

(Kurir.rs/T.Ilić)

Bonus video:

01:15 ZA NEVEROVATI! Parižanka izdala album u 106. godini života (KURIR TELEVIZIJA)