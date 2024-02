"TO JE BIO VELIKI ŠOK, ALI I PREOKRET" Bosiljčić ponovo sa SLOBODOM: Sve je postojalo i pre 15 godina, ali SAD IZLAZI NA VIDELO

Glumac Ivan Bosiljčić je posle deset godina ponovo podelio kadar sa koleginicom Slobodom Mićalović u filmu "Jorgovani" Siniše Cvetića, a ostvarenje je premijerno prikazano danas u takmičarskom programu 52. Festa. Satirična priča ovog filma, koju je osmislio David Jakovljević, prati odnose glumačkog para Katarine i Igora, koji snimaju seriju "Kad zamirišu jorgovani".

Bračni partneri oslepljeni slavom i blicevima sreću se na premijeri, na kojoj sve tajne i prevare izlaze na videlo, a njihovi životi postaju veća melodrama od one koju su snimili. Vidno uzbuđen zbog premijere, Ivan Bosiljčić otkrio je da će ga publika videti u potpuno drugačijem izdanju, te da film otvara važna pitanja poverenja u savremenom društvu.

- Iako deluje da film počinje pitko, vrlo gorko se završava. Znamo da je najbolji način da se neke teme iskažu humorom, ali zapravo, kad malo razmislimo, vidimo da smo plasirali jednu gorku pilulu istine. Ovo je samo jedna od tema koja se plasira, a to je poverenje, bilo ono među partnerima, kumovima ili kolegama - rekao je glumac.

Treća sreća

Sloboda i Ivan će treći put biti direktni partneri, nakon velikog uspeha serija "Ranjeni orao" i "Nepobedivo srce", ali u potpuno drugačijem izdanju.

- Moram da priznam da me intrigira kako će publika reagovati, a malo mi i imponuju te predrasude. Ljudi kad čuju Sloboda Mićalović i Ivan Bosiljčić očekuju da vide ono što su gledali 2009. godine. Interesuje me reakcija na taj, slobodno mogu da kažem, blagi šok koji su smislili David i Siniša. To je nova generacija, koja voli da šokira, imaju drugačiju perspektivu sveta, posla i života. S druge strane, predrasude su jako dobra polazna tačka, jer ljudi očekuju da se zabave, a zapravo vide jedan potpuno novi korak, pokret i ciklus - objasnio je glumac.

Kako je Bosiljčić otkrio, ova rola mu je omogućila da publici pokaže kako izgleda svet glumaca iza kamere, kad se ugase reflektori.

- Nije mi bilo teško da tumačim lik Igora, ja sam ovo jedva dočekao. Kolege glumci znaju da kad se spuste zavese i kamere ugase, svako od nas ima drugačiji temperament i slobodu koja nije uvek dozvoljena na sceni. Druženjem iza scene mi se vraćamo u našu realnost, a ovaj film je bio baš idealna prilika da svako od nas da nešto svoje malo, taj neki svoj šašavi temperament, nešto što nigde drugde ne može da iskaže - istakao je Bosiljčić i osvrnuo se na sličnosti sa svojim junakom.

- Nas dvojica imamo puno paralela. Privatna paralela Igorovog ljubavnog života je drugačija od moje, ali sam ostale segmente kao što su nagrade, slavlja, davanje intervjua iskusio i vrlo dobro znam kako se čovek oseća u tim trenucima. Ono što se njemu desilo, a meni nije, jeste da je od toga potpuno pošašavio i izgoreo. Do kraja filma vidimo čoveka koji je kao zvezda padalica, potpuno sagoreo. Nisam iskusio tu vrstu stradanja, ali sam gledao neke druge kako su stradali.

Nova šansa

Osvrćući se na kalupe u koje glumci često upadaju, Ivan je istakao da je ova rola velika prekretnica u njegovoj bogatoj karijeri.

- U pozorištu sam 2008. godine dobio šansu da igram Mirka Topalovića u mjuziklu "Maratonci trče počasni krug". Do tada sam uglavnom igrao heroje, junake i melodrame. To je bio veliki šok za publiku, ali i novi preokret za mene, da me neko potpuno polomi i da me izvuče iz herojske pozicije, da me stavi potpuno u neku novu ulogu. Čini mi se da je i uloga u ovom filmu upravo takav pokret. Sigurno bih prihvatio ovakvu ulogu i u mladosti zato što jedino glumac zna šta on u sebi sve nosi. Zato glumci često traže takve role i govore da su za njih.

Kad reditelj to posluša, ispostavi se da nije bio egoizam u pitanju, već dobro poznavanje sebe. Sve ovo što danas nosim, to je postojalo u nekom obimu i pre 15 godina, ali možda je dobro što baš sad izlazi na videlo, zato što je sada to u meni zrelije, inteligentnije, oštrije, spremnije za satiru i crni humor. Za mene su "Jorgovani" došli u pravom trenutku - zaključio je glumac.

