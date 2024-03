LEČIĆ TUŽIO KOLEGINICU, A SADA SE I OGLASIO: Otkrio SVE DETALJE tužbe koju je podneo protiv Anđele Jovanović! Evo šta je rekao

Naš popularni glumac Branislav Lečić, tužio je kolegenicu Anđelu Jovanović, jer je odbila da glumi sa njim.

Kako su danas mediji pisali, Anđela je javno negodovala kada je saznala da treba da glumi u istoj sceni sa Branislavom na snimanju serije "Radio mileva". Glumica je izjavila da ne želi da igra sa Lečićem, te ukoluko on bude angažovan na snimanju serije, da će ona napustiti projekat.

Advokati Branislava Lečića su momentalno podneli tužbu protiv nje zbog povrede časti i ugleda, ali i zbog uskraćivanja prava na rad.

Glumac se sada oglasio za Informer i otkrio detalje tužbe.

- Tužili su je moji advokati zato što je to pitanje uskraćivanja prava na rad, to apsolutno nema niko pravo da radi i to je zakonski prekršaj. Detalje oko tužbe ne znam, to advokati radi, ali ona je učinila nešto što je van zakona. Ona nema pravo da nekom uskraćuje pravo na rad. Dan pred snimanje mi je javljeno da se neće snimati serija, a to se sve desilo njenom reakcijom. Advokati mi kažu da to nije dozvoljeno i da su zbog toga reagovali i da će u buće reagovati na svaku vrstu takvog ponašanja - rekao je Branislav za Informer.

