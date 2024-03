DANIJELA ŠTAJNFELD SE OBRATILA ANĐELI JOVANOVIĆ NAKON LEČIĆEVE TUŽBE: Optužila je glumca za SILOVANJE, a evo šta sad poručuje

Glumica Danijela Štajnfeld podržala je koleginicu Anđelu Jovanović, nakon što ju je Branislav Lečić tužio jer je odbila da snima scenu sa njim u popularnoj seriji "Radio Mileva".

- Hvala ti za snagu, što si rekla "ne", napisala je Danijela Štajnfeld. na Instagramu.

Inače Danijela Štajnfeld je izgubila sudski postupak protiv Branislava Lečića.

Branislav Lečić tužio Anđelu Jovanović

Lečić traži da mu Anđela Jovanović isplati novčani iznos od 300.000 dinara za „povredu časti i ugleda“, a prvo, pripremno ročište zakazano je za sredu, 6. mart.

- Da, tačno je da me je Branislav Lečić tužio sudu, jer sam odbila da igram s njim u seriji „Radio Mileva“. Odbila sam da igram zbog neprijatnog događaja iz prošlosti koji sam imala s njim. Ni sada, ni bilo kada u budućnosti ne želim da budem u istom kadru s tim čovekom kako zbog onoga kroz šta sam ja prošla, tako i principijelno, zbog onoga za šta su ga moje koleginice optuživale – rekla je kratko za „Blic“ Anđela Jovanović.

Glumac Branislav Lečić oglasio za Informer i potvrdio da je podneta tužba protiv Jovanovićeve.

- Tužili su je moji advokati zato što je to pitanje uskraćivanja prava na rad, to apsolutno nema niko pravo da radi i to je zakonski prekršaj. Detalje oko tužbe ne znam, to advokati radi, ali ona je učinila nešto što je van zakona. Ona nema pravo da nekom uskraćuje pravo na rad. Dan pred snimanje mi je javljeno da se neće snimati serija, a to se sve desilo njenom reakcijom. Advokati mi kažu da to nije dozvoljeno i da su zbog toga reagovali i da će ubuduće reagovati na svaku vrstu takvog ponašanja - rekao je Lečić.

Kolege podržale Anđelu Jovanović

Milena Radulović prva je koja je javno podržala odluku koleginice da ne igra s Branislavom Lečićem, a u izjavi za Kurir i detaljno obrazložila.

Podrška, Anđela!

"Zato što, nevezano samo za slučaj koji je odjeknuo, ne postoji mlada glumica koja je radila sa Lečićem i nije imala situaciju koja bi se danas jasno i zakonski nazvala seksualnim uznemiravanjem. I to je celoj branši dobro poznato. Svaka ti čast, što si stala iza sebe, mlađe sebe, ali i drugima dala primer. U svetu gde ga iznova i iznova rehabilituju, pa i u tom projektu, kao da ne znaju svi kako se ponašao prema mladim-mladim glumicama, Anđela je rekla NE", rekla je Milena za Kurir, te dodala:

"Anđela je jedna pretalentovana mlada žena, sa uspešnom karijerom, i ispravnim stavovima. Sa principima, pre svega, što ovo i dokazuje".

Osim Milene Radulović, javno su se oglasili i podržali Anđelu Jovanović njen suprug, atletičar Mihail Dudaš, ali i kolege Mirjana Karanović, Milan Marić, Sloboda Mićalović...

