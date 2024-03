OŠTAR SUD MERIME ISAKOVIĆ Njene reči bacaju novo svetlo na SKANDAL sa Lečićem i Anđelom: "Ja sam se spasila, a koliko njih nije"

Glumica Anđela Jovanović odbila je da igra u istoj sceni sa kolegom Branislavom Lečićem u seriji "Radio Milena", nakon čega ju je glumac tužio. Nekadašnja glumica Merima Isaković, koja je optužila Branislava Lečića za seksualno uznemiravanje, sada se oglasila i pružila podršku Anđeli Jovanović.

foto: Marina Lopičić

- Dajem svesrdnu podršku Anđeli Jovanović. Divno je videti da prelepa glumica ima integritet koji se ne da potkupiti ni pretnjama ni novcem. Bravo, Anđela. Kao što su glumci festivala u Banjaluci imali svako pravo da čestito odbiju nagrade žirija u kojem je bio Lečić, tako i Anđela ima pravo da odbije da igra sa njim. Zanimljivo je saznati kome je palo na pamet da Lečiću uopšte ponudi ulogu “lažno optuženog”? Time neko pokušava da podsvesno gradi mišljenje publike da je on bio nedužan u svojim nasiljima. Da li je ta sporedna uloga rezultat nekog minornog političkog pritiska ili šta god da je: pogrešno je. Pitam se da li bi Lečić pristao da igra ulogu silovatelja koji je umetnik, recimo glumac, a politički moćan, pa u nekom trenu čak i ministar kulture koji ima krevet u pozadini svoje kancelarije? Neko treba da napiše takvu ulogu jer su takvi likovi na žalost očigledno živi i haraju i u Srbiji, ali i širom sveta - rekla je Merima Isaković, koja je u velikoj ispovesti "Nedeljniku" do sitnih detalja ispričala sve o kobnom susretu sa kolegom Branislavom Lečićem 1978. godine.

foto: Kurir tv

"Bilo je zastrašujuće"

- Kao što sam napisala u "Nedeljniku", Lečić mene nije uspeo silovati do kraja, ali je fizičko i emotivno nasilje u tom njegovom neinteligentnom nagonskom pokušaju bilo zastrašujuće. Ja sam se spasila, ali ne znamo koliko drugih nije. Takođe: niko nije kaljao čast Branislava Lečića. Sam je sebe kaljao svojim nedelima, pa ga je samo istina ogolila pred narodom. Lepo je da ga od istine niti korumpirani sud nije mogao zaštititi. Anđeli svaka čast - zaključila je.

Anđela Jovanović: "Neću u isti kadar sa tim čovekom"

Podsetimo, Anđela je jedna od glavnih glumica u seriji „Radio Mileva“, dok je Lečić trebalo da se pojavi kao epizodna uloga u četvrtoj sezoni, ali nije želela da deli kadar sa njim, što je i potvrdila.

foto: Nemanja Nikolić

- Da, tačno je da me je Branislav Lečić tužio sudu, jer sam odbila da igram s njim u seriji „Radio Mileva“. Odbila sam da igram zbog neprijatnog događaja iz prošlosti koji sam imala s njim. Ni sada, ni bilo kada u budućnosti ne želim da budem u istom kadru s tim čovekom kako zbog onoga kroz šta sam ja prošla, tako i principijelno, zbog onoga za šta su ga moje koleginice optuživale – izjavila je Jovanovićeva.

Glumac Branislav Lečić se oglasio za Informer i potvrdio da je podneta tužba protiv Jovanovićeve.

foto: Marina Lopičić

- Tužili su je moji advokati zato što je to pitanje uskraćivanja prava na rad, to apsolutno nema niko pravo da radi i to je zakonski prekršaj. Detalje oko tužbe ne znam, to advokati radi, ali ona je učinila nešto što je van zakona. Ona nema pravo da nekom uskraćuje pravo na rad. Dan pred snimanje mi je javljeno da se neće snimati serija, a to se sve desilo njenom reakcijom. Advokati mi kažu da to nije dozvoljeno i da su zbog toga reagovali i da će ubuduće reagovati na svaku vrstu takvog ponašanja - rekao je Lečić.

Milena Radulović: "Podrška, Anđela!"

Jovanovićevu je koleginica Milena Radulović među prvima javno podržala zbog njene odluke da ne želi da bude u istom kadru sa Lečićem.

Podrška, Anđela!

"Zato što, nevezano samo za slučaj koji je odjeknuo, ne postoji mlada glumica koja je radila sa Lečićem i nije imala situaciju koja bi se danas jasno i zakonski nazvala seksualnim uznemiravanjem. I to je celoj branši dobro poznato.Svaka ti čast, što si stala iza sebe, mlađe sebe, ali i drugima dala primer. U svetu gde ga iznova i iznova rehabilituju, pa i u tom projektu, kao da ne znaju svi kako se ponašao prema mladi-mladim glumicama, Anđela je rekla NE", rekla je Milena za Kurir, te dodala:

"Anđela je jedna pretalentovana mlada žena, sa uspešnom karijerom, i ispravnim stavovima. Sa principima, pre svega, što ovo i dokazuje".

(Kurir.rs/ Blic/ L. S)

Bonus video:

01:51 BRANISLAV LEČIĆ OTVORENO O GLUMCIMA I FILMSKIM RADNICIMA: Ko preskače kvalitet i moral zbog para, to mu se i vraća! ŽIVE U ZABLUDI