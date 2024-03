"NADAM SE DA SAM DOBAR LJUBAVNIK, ALI NE BIH VOLEO DA ME PAMTE PO GOLOTINJI" TOM LIB otkriva kako je pristao na golišave scene

Sudbina često ima neobjašnjive načine da nam malim znakovima sugeriše u kom trenutku bi trebalo da preuzmemo kontrolu nad svojim životom i preokrenemo ga naglavačke. Upravo takvu priču donosi francuska šestodelna mini-serija "(Skoro) savršena ljubav", koja se na kanalu Star lajf emituje premijerno utorkom u 22.

foto: STAR LIFE PROMO

Nespretna Parižanka Žil, koju kritičari već smatraju francuskom Bridžit Džouns, traga za idealnim muškarcem, ne shvatajući da je onaj savršeni već tu. To je njen cimer Stefan, koji se pretvara da je gej kako bi ona pristala da mu iznajmi sobu. Igra ga naočiti francuski glumac Tom Lib.

Jesu li prinčevi na belim konjima u 21. veku mitološka bića?

- Sve zavisi od toga kakav tip savršenstva tražite u partneru. Za mene su savršeni ljudi od krvi od mesa. Oni koji su pomalo nespretni, loše lažu, a kada pokušaju da se izvuku iz neprilike u koju su sami sebe doveli, naprave još veći haos. Takav je i Stefan. Čini mi se da devojke, kada maštaju o tom princu na belom konju, retko razmišljaju dvostrano. Da li se ikada zapitaju hoće li one biti dovoljno savršene za takvog muškarca. To je mač sa dve oštrice, a prema mom mišljenju, uživanje u životu i ljubavi nalazi se baš na tom putu ka savršenstvu, kada se greške praštaju i kada su slatke i očekivane. Kada stignete na odredište, zabava nestaje, a ostaje samo pritisak da morate da održite taj utisak večnog sjaja.

foto: STAR LIFE PROMO

Da li ste začinili Stefana s malo Tomove magije?

- Iskreno, jesam, i to baš u ovom aspektu njegovog pretvaranja da je gej. Uživao sam u tome da pred kamerama oživimo neke klišee koji se odnose na homoseksualce, jer se nikada ranije nisam našao u sličnoj situaciji. Razmišljao sam kako bih se ja ponašao u tom slučaju i šta je to što bih promenio na sebi kako bih bio više gej. Tako smo došli do nekih opštih mesta da je Stefan pažljiviji slušalac, bliskiji sa ženama, vodi računa o tome kako se oblači... Međutim, u razgovoru sa nekim prijateljima shvatio sam da je to karikiranje i da je sve što treba da radim kao Stefan u stvari to da budem svoj i prirodan.

Inače ste redovan gost komedija. Da li je to ono što vas je privuklo ovoj seriji?

foto: STAR LIFE PROMO

- Volim komediju situacije, a ovo je baš takva priča. Mnogi smatraju da je ovaj tip serija lako raditi i da vam je potrebno pola mozga da biste izgovorili scenario, ali verujem da je iskreno nasmejati nekoga veoma težak i zahtevan zadatak. Treba imati dara za suptilnost i savršen tajming jer svaka loša procena u komediji znači propalu foru. Volim da se igram pogledima, osmesima i detaljima koji nisu nužno napisani ili planirani. To je ono što me najviše zasmejava. Volim to.

Kako se snalazite u scenama u kojima morate da skinete majicu, pokažete zadnjicu, pa čak i bez ičega na sebi da prošetate kroz kadar?

- U romantičnoj komediji se očekuje da će lik biti eksploatisan na ovaj način. Kada je Stefan u jednoj od scena "izgubio" peškir i našao se pred Žil i devojkama kao od majke rođen, odlučio sam da preuzmem odgovornost i pristanem na rizik (smeh). Dugoročno, ne bih želeo da ostanem upamćen kao onaj koji se skida pred kamerom i da snimam mnogo romantičnih filmova i serija, jer verujem da postoji toliko područja koja treba istražiti kao glumac. Zabavno je to učiniti jednom, ali ne bih voleo da mi pređe u naviku. Mada sam uživao u radu sa ekipom jer sam ih svaki put slatko nasmejao svojom golotinjom.

foto: Agence Artistique

Budući da u seriji igrate mačo zavodnika, nezaobilazno je pitanje da li ste takvi i u privatnom životu?

- Nadam se da sam dobar ljubavnik, ako to znači da sam pažljiv i privržen. Međutim, to je ono kako doživljavam sebe na prvi pogled. Onda se prisetim da sam karakterno prilično otkačen i da moja partnerka može svašta da očekuje od mene. Dakle, istovremeno sam savršen i lud (smeh). U ljubavi je, ipak, za mene najvažniji taj prijateljski odnos koji mora da postoji među partnerima, jer je to ono što ostaje među ljudima. Prava ljubav za mene podrazumeva nesebičnost, jer onaj osećaj lude zaljubljenosti i leptirića u stomaku brzo nestane. Kada poštujete onoga sa kim ste u vezi, tada ga istinski volite.

(Kurir.rs / TV Ekran / Nikola Dražović)