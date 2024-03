NOVO OGLAŠAVANJE ĆERKE LANETA GUTOVIĆA: Nakon optužbi da oca nije videla 30 godina, otkrila ISTINU o odnosu s roditeljiima

Milica Gutović, ćerka Milana Laneta Gutovića, oglasila se novim Fejsbuk statusom, u kome je između ostalog naglasila da želi da odbrani ugled pokojnog oca, ali i tvrdi da je sa svojim roditeljima oduvek bila u komunikaciji, iako je samostalna od 20. godine.

"Time što branim svoja nasledna prava, ja ujedno branim i ugled oca kome inputiraju da je nehumano lišio svoje ćerke nasleđa. Na taj način ga predstavljaju u vrlo ružnom svetlu što uopšte ne odgovara istini. Moj otac je bio vrlo plemenit čovek."

foto: Printscreen Facebook

Osvrnula se i na optužbe ispod svoje prvobitne objave, u kojoj otkriva da je oštećena za nasledstvo, da svog oca nije videla 30 godina.

"Odluka svakog novinara je da li će stati na stranu žrtve manipulacije ili prevaranata. Ja od svoje 20. godine živim vrlo samostalno, ali sam u redovnoj komunikaciji uvek bila sa svojim roditeljima. Kako sa mojom majkom tako i sa ocem. Podsećam još jednom da za sve što sam saopštila prijateljima postoje egzaktno dokumenti koji su podneti nadležnim organima", naglasila je.

Milica se juče oglasila i za Kurir, rekavši da trenutno prikuplja neophodnu dokumentaciju u vezi sa slučajem.

- Molim vas da me razumete da trenutno ne mogu da kažem ništa više od onoga što sam objavila javno. Završavam papirologiju i dok se ne konsultujem sa svojim advokatom ne mogu da dopunim izjavu. Trenutno sam u obavezama i završavam neophodne papire - rekla je kratko.

foto: screenshot Facebbok

Podsetimo, Milica Gutović oglasila se juče na svom Fejsbuk profilu putem video snimka,uz tvrdnje da je medicinska sestra pred smrt njenog oca, koji se, po njenom iskazu, tada nalazio na intenzivnoj nezi, uvela dvojicu muškaraca koji nisu bili u srodstvu sa Lanetom.

Prema Miličinoj priči, oni su bili svedoci, zajedno sa medicinskom sestrom, navodnog usmenog zaveštanja kojim se ona i njena sestra Nevena lišavaju nasledstva.

Kako dalje tvrdi, njen otac je na dan kada je usmeno zaveštanje napravljeno, bio pod kiseoničkom maskom i kacigom, jer bez nje nije mogao da diše, a u prilog ovome u videu je podelila fotografiju svog oca od tog dana.

foto: Youtube Printscreen/TV Prva

Oglasio se i glumac Predrag Pepi Smiljković

Glumac Predrag Smiljković, čuveni Tika Špic iz "Porodičnog blaga", oglasio se juče, te otkrio da je pokojnog Laneta Gutovića video par dana pred smrt.

- Čisto sumnjam da je to moglo da se desi baš tako, ne mogu da tvrdim, jer jednostavno nisam bio. Ja kada sam išao par dana pred kraj, on čovek nije bio komunikativan, da je to pred smrt rekao nekome, malo mi je čudno, ali Bože moj, svako ima pravo i da tvrdi i da iznese u javnost, iako ja ne bih to radio jer je njihova intimna stvar. Ali kažem, ja kada sam bio sa čovekom nisam mogao da komuniciram jer nije bio pri svesti - rekao je glumac.

foto: Marina Lopičić

Na Miličine tvrdnje kako je sestra pustila dva čoveka i da su napravili, kako ona kaže, lažno usmeno zaveštanje gde su lišili nasleđa njenu sestru i nju, on je prokomentarisao:

- Znači to možemo da budemo taj doktor što je u penziji i ja. Mi smo bili obučeni u skafandere, kažem kakvu sam sliku zatekao kada sam bio, ali ja njih tu nisam video. Mi smo bili sami, možda su ti ljudi bili neki drugi dan. Možda tu postoje neke sličnosti, da su dva čoveka, ali koja dva čoveka? To je jedno, drugo, rekao sam u kakvom stanju je bio, a treće, kada sam ja njemu spomenuo tu ćerku koja je lepa, kada sam je pre mnogo godina video na Zvezdari, on mi je rekao da jeste njegova, ali i da je on neke stvari završio i razveo se od te žene sa kojom ima ćerku. Kažem, bezveze mi je to usmeno zaveštanje, moguće je, ali znam da je imao neki iskristalisani stav po tom pitanju. Za sve vreme našeg druženja ništa nisam čuo u vezi njih - rekao je glumac između ostalog za Telegraf.

(Kurir.rs/ A. P/ L. S)

Bonus video:

03:01 GLUMCI BDP-a NA OKUPU: Ko je zakasnio, ko preležao koronu, a ko izbegao da da izjavu (KURIR TELEVIZIJA)