"IMALA JE TRI ŠTEPA NA ŠACI, HEROIN JU JE UNIŠTIO" Bila je najveća zvezda, a završila tragično kao beskućnik! OVO JU JE DOKUSURILO

Princeza roka i jedna od najvećih zvezdi u bivšoj Jugoslaviji Margita Stefanović Magi rođena je na današnji dan 1959. godine u Beogradu.

Umetnička duša

foto: Zvanični kanal grupe Ekatarina Velika

Bila je deo beogradskog boemsko-umetničkog kruga, kome su pripadali i ostali članovi EKV-a. Magi je bila umetnička duša, školovana pijanistkinja i kompozitorka.

- U mom normalnom, stabilnom životu najnestabilniji deo sam upravo ja. I to ne zbog kakve psihičke ili ne znam kakve nestabilnosti, već zbog stalnog traženja u svim mogućim oblastima umetnosti i života - tvrdila je jednom prilikom Magi.

U Srednjoj muzičkoj školi "Josip Slavenski", zajedno sa Ivom Pogorelićem, maturirala je kao najtalentovanija pijanistkinja, nakon čega je dobila poziv za nastavak obrazovanja na prestižnom konzervatorijumu u Moskvi. Međutim, ponudu je odbila u dogovoru sa porodicom.

Princeza sa klavijaturom

foto: Pritnscreen Youtube

Margita je nastavila da istražuje život, svirala je klavir i upisala je Arhitektonski fakultet u Beogradu. Diplomirala je 1982. godine i upravo se tada, zajedno sa svojim momkom Srđanom Vejvodom, sve više zagrejavala za beogradsku andergraund scenu pa je krenula u potpuno drugom smeru.

Komponovala je muziku za filmove "Prvi put s ocem na jutrenje", "Vera Hofmanova", "Povratak Vuka Alimpića", "Plavi plavi", a učestvovala je i u pozorišnim produkcijama "Klasni neprijatelj" i "Tri sestre".

Na poziv reditelja Gorana Markovića, oprobala se i kao glumica 1985. godine u ulozi Dragane u filmu "Tajvanska kanasta".

Smrt Milana Mladenovića je dokusurila

Frontmen "Ekatarine Velike", Milan Mladenović preminuo je 5. novembra 1994. godine. Pevač i gitarista legendarnog benda izgubio je bitku sa opakom bolesti, a poslednje trenutke proveo je upravo sa Margitom.

Milan je preminuo u novembru, a u avgustu iste godine nakon nastupa popularne grupe hitno je bio prebačen u bolnicu, nakon čega mu je dijagnostifikovan rak pankreasa.

Kako su prenosili mediji, Mladenović je ljutu borbu sa opakom bolešću vodio tri meseca, tokom koje je spao samo na 35 kilograma.

Nakon Mladenovićeve smrti, nastavila je da svira u bendu "Kurajberi" te gostovala na albumima "Glisersa", "Ziona" i "Direktora", a 1995. godine, zajedno s grupom mladih beogradskih muzičara, formirala je bend EQV i objavila album pod nazivom "Ti si sav moj bol", inspirisan poznatom pesmom "Ekatarine Velike".

Za klavijaturama je nastupila i na nekoliko "unplugged" koncerata "Električnog orgazma", a njen poslednji rad vezan je za pozorišnu predstavu "Kaput mrtvog čoveka" iz 2002. godine.

Bila je pokretačka snaga benda

Sve njene uspehe godinama je pritiskala borba s teškim narkoticima, koja je postala još intenzivnija kada joj je 1996. preminuo otac. Pokušavajući da ih se oslobodi, prodala je porodični stan i u predgrađu Beograda kupila dva manja, a ostatak novca iskoristila za putovanje u Indiju.

Želja da u dalekoj zemlji u potpunosti promeni način života, bila je još jedan neuspeli pokušaj pa je po povratku kući povukla nove teške poteze. Prodala je oba stana i ubrzo potrošila sav novac te postala beskućnica.

Rob poroka

Glumac Svetozar Cvetković bio je blizak prijatelj sa Margitom, a jednom prilikom je podelio i kako je izgledala njena borba protiv droge.

- Margita i ja smo bili jako bliski. Upoznao sam je kad sam ja imao 18, a ona 17 godina. Ona je svojom pojavom nosila nešto što niko nije nosio sa sobom. Nosila je jednu superiornu inteligenciju i praktično je od tada, do kraja njenog života bila deo mog života i deo saznanja o tome kako jedan veliki talenat, jedan veliki um, može potpuno da se uruši pod dejstvom sredine i jake hemije - rekao je Svetozar Cvetković.

Senku na blistavu budućnost bacali su opijati, protiv kojih nije mogla da se izbori, iako se trudila.

foto: Kurir Televizija

- Njen tragičan kraj je zaista nešto bi moglo samo na filmu da se opiše, a da ne bude previše neprijatno ukoliko to čovek ovako radi, ja sam u svemu što sam radio pokušao da saznam nešto što se zove istina, što jesam saznao, što je bilo jako teško i bolno, sa jedne strane, sa druge strane sam pokušavao da taj njen život ne ode totalno strmoglavo dole, ali u tome nisam uspevao - objasnio je i otkrio kako je saznao da je bila robinja heroina.

- Tako što je ona to meni rekla. To se ne govori, ali to je neprijatan trenutak, ako pogledate snimke njene na Jutjubu, videćete kako ona svira, da su joj rukavi uvek gotovo preko prstiju, ona je meni u jednom trenutku pokazala šake i pokazala mi tri bukvalno štepa na mašini za šivenje, to mi je i sada neprijatno da govorim, ali to je upozoravajuća činjenica i ako nekome mogu nešto da uputim iz toga da je nešto što sam najlepše u životu doživeo, što se tiče bilo koje osobe sa kojom sam bio blizak, se potpuno urušilo sa tim štepovima, koji nisu postojali samo na šakama, nego su postojali i na njenim stopalima i tome se nije video kraj zapravo.

foto: Pritnscreen

Znam da će mnogi njeni vršnjaci, koji su danas živi, biti jako ljuti zbog toga što sam ovo ispričao, ali mislim da je to upozoravajuće i da mora da bude otrežnjujuće i da je to nešto što i danas najviše preti svim tim generacijama, koje iz adolescencije prelaze u period svojih stvarnih života i svoje stvarene budućnosti. Mislim da budućnost sa tim ne postoji.

Otišla je tiho

Margita Stefanović smeštena je u avgustu 2002. na Infektivnu kliniku u Beogradu, gde je preminula 18. septembra. Imala je 43 godine i bila je poslednja članica iz originalne postave grupe EKV-a.

Šest godina posle njene smrti, u knjizi Aleksandra Ilića "Vrati unatrag" javnosti je prvi put potvrđen i podatak da je, zbog intravenoznog korišćenja narkotika, i Magi bila zaražena HIV-om, pisao je ranije "Avaz".