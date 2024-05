OD NJEGA MI JE U VASPITANJU OSTALA I BLAGA GADLJIVOST: Naš čuveni glumac je ženi UMRO NA RUKAMA, a nakon toga doživela TRAGEDIJU

Legendarni glumac Zoran Radmilović, koji sa pravom nosi epitet barda srspkog glumišta i danas je lik koga obožavaju sve generacije, rođen je na današnji dan 1933. godine.

Glumac Zoran Radmilović plenio je na sceni i osvajao srca publike neverovatnim talentom. Svaki put pozdravljen je ovacijama.

Za života ostao je upamćen po brojnim ostvarenjima poput uloga u filmovima "Maratonci trče počasni krug", "Majstori, majstori", "Majstorska radionica", "Radovan III" i "Kralj Ibi".

Ćutolog

U pozorištu Atelje 212, bio je čak 299 puta Radovan III. Baš zbog te uloge, brka iz Zaječara dobio je titulu Kralja humora i improvizacije.

Sa scene Ateljea najviše se pamte njegove scene s Mirom Banjac, koja je otkrila da i nije baš voleo ljude.

- Zoran je bio jedan remorker, a mi smo bili ti koji smo za tim tegljačem išli. Zoran nije bio čovek kojeg ste videli na sceni. Privatno je bio mizantrop. Veoma povučen, nije hteo da rasipa taj svoj duh, verovatno je sve to čuvao za scenu, koja mu je značila ceo život. To je ono što je obeležilo Atelje. On je u stvari znak Ateljea 212 i to je nešto što u našoj duši i našim srcima ostaje dok smo živi - ovako je o svom kolegi priča glumica.

Supruga

Glumac je godinama bio u braku sa Dinom, sa kojom je dobio ćerku Anu. Njihova bajka započela je nešto pre 1966. godine, kada su se jedno drugom zavetovali na ljubav do kraja života. Upoznali su se na snimanju TV drame Mome Kapora “Provod”, a Dina – anđeoski lepa, bistra, ljupka, gipkog i skladnog tela, tada već jedna od najpopularnijih beogradskih glumica, bila je, očekivano, verena.

Međutim, Radmilović nije odustao u nameri da je osvoji, te je lepa glumica raskinula veridbu i poklonila svoju ljubav i poverenje neprevaziđenom šarmeru, prešavši iz ogromnog, luksuznog roditeljskog stana u njegovu mansardu.

- Ja imam svega dovoljno i meni je lako da tako živim - govorio je svojevremeno čuveni glumac.

Ćerka

Njihovu sreću upotpunila je ćerka Ana, koja je odnos ova dva umetnika dodatno obogatila i učvrstila. Zoran je uživao u ulozi oca, do te mere da je pisao dnevnik o odrastanju svoje ćerke, a trudio se da njen detinji mozak nauči da funkcioniše po princpima mašte i sanjarenja.

Zadesile ih strašne tragedije

Dina se nakon Zoranove smrti povukla iz javnosti i posvetila brizi o Ani, uloživši sve svoje snage da je vaspitava u Zoranovom duhu i da ne dozvoli da sećanje na njega zamre.

- Zoran je Dini praktično umro na rukama. Bilo mi je strašno. Prvo sam mislila da me lažu. Bila sam ljuta na nju, pa na njega. Mislila sam da me je izdao, da ne može da se ostavlja tako. I dan-danas možda ne mogu da se pomirim sa tim da ga nema - rekla je svojevremno Ana Radmilović.

Ana Radmilović je najlepše uspomene na oca sačuvala u knjizi "Kad je svet imao brkove".

- Slava ga je opterećivala i nije mu prijalo kad ga prepoznaju na ulici, voleo je mir i tragao za njim, a od njega mi je u vaspitanju ostala i blaga gadljivost prema moćnim ljudima i onima koji se moćnima dodvoravaju. Gajio je neku ispravnost i u skladu sa njom živeo - govorila je Ana Radmilović.

Nažalost, Dina Rutić Radmilović imala je tu nesreću da za života sahrani dve svoje najveće ljubavi – supruga i ćerku, jer je i sama Ana otišla prerano - preminula je u 43. godini u februaru 2017.

