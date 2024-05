NUŠIĆEVI DANI POČELI UZ "ŠVEJKA": Glumac večeri Ozren Grabarić, glumica slavila rođendan na sceni, a otvorena izložba o JAGOŠU

Pred publikom Centra za kulturu Smederevo, u sredu su svečano otvoreni Nušićevi dani, koji se 41. put zaredom održavaju u čast našeg čuvenog komediografa Branislava Nušića. Uoči otvaranja na spomenik našeg najčuvenijeg komediografa položeni su venci, nakon čega je priređen muzičko-scenski performans "Simfonija Nušić", a publiku je pozdravio član žirija, glumac Ljubomir Bandović.

Nušiću u čast

Prve takmičarske večeri izvedena je predstava "Švejk" Veljka Mićunovića u produkciji Beogradskog dramskog pozorišta. Po oceni publike, za glumačko ostvarenje večeri nagrađen je Ozren Grabarić, koji je tumačio naslovnu rolu u ovom komadu. Druge takmičarske noći je na sceni nastupa ansambl Ateljea 212 sa komadom "Obraćanje naciji", koji je režirao Bojan Đorđev.

foto: Dragana Udovičić

Organizatori festivala na otvaranju su odali počast nedavno preminulom reditelju Jagošu Markoviću izložbom "Pozorište je prečica do ljudske duše" Dragane Udovičić, u okviru koje su izložene fotografije predstava koje je režirao u Beogradskom dramskom pozorištu.

Posebnu čar Nušićevim danima dalo je i malo slavlje ansambla BDP, budući da je glumica Dunja Stojanović proslavila 30. rođendan na sceni. Trudnu glumicu Vanju Nenadić zamenila je u predstavi Nataša Marković.

foto: Dragana Udovičić

Posle svake predstave u improvizovanoj kafani "Dardaneli" u holu Centra za kulturu rediteljka Ksenija Krnajski razgovaraće sa autorima i protagonistima. Pozorišne radionice "I ja bih u pozorište", namenjene deci, mladima i pripadnicima osetljivih grupa, vodiće rediteljka Nevena Rakočević Pavlović, a večeras će se održati promocija knjige "Ben Akiba o nama", koju je priredio Dejan Jaćimović.

foto: Dragana Udovičić

Cvijanoviću nagrada za životno delo: U njemu ima prostora da prohoda svaki Nušićev lik

Nušićeva nagrada za životno delo pripala je glumcu Zoranu Cvijanoviću, po odluci žirija, koji su činili Nebojša Dugalić, dramski umetnik (predsednik žirija), Gordana Đurđević Dimić, dramska umetnica, i Miroslav Radonjić, teatrolog i direktor Sterijinog pozorja.

foto: Dragana Udovičić

- Još od najranijih uloga u njemu je bilo onog živog i neposrednog prisustva koje očarava izvan svake glume, a koje se ne da naučiti, niti se njime, bilo kakvom veštinom, može ovladati. To je ona retkost sa kojom se naprosto rodiš, a kojom sve tvoje ume da govori. Ukratko, ako je neko Nušićev glumac, onda je to naš dragi Zoran Cvijanović Cvija. On je jedan od preretkih koji u svom glumačkom biću imaju prostora da u njima prohoda svaki Nušićev lik - istakao je Dugalić u autorskom tekstu.