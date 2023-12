ZAPROSIO 30 GODINA STARIJU MAMINU KOLEGINICU: Sin Danice Maksimović pitao glumicu da se uda za njega, a evo da li je odgovorila

Narodno pozorište u Beogradu naredne godine obeležava 160 godina od rođenja Branislava Nušića, a prvi put će za tu priliku njegovo delo "Mister Dolar" režirati Miloš Lolić. Pre nekoliko dana počele su probe, a premijera je planirana sredinom marta 2024. godine na Velikoj sceni.

foto: ATA images

U podeli nema majke darovitog reditelja Danice Maksimović, ali su uloge dodeljene Nedimu Neziroviću, Teodori Dragićević, Radovanu Vujoviću, Nini Nešković, Milošu Đorđeviću, Ivi Milanović, Aleksandru Vučkoviću, Kalini Kovačević, Draganu Sekuliću i drugima. Danica je 1989. godine odigrala jednu od glavnih uloga u TV drami "Mister Dolar", koju je režirao Slobodan Radović, a Nušić je, kako je sama otkrila, njen omiljeni pisac. Poznata glumica i njen sin uspešno su sarađivali na predstavi "Jenki Rouz", koja im je donela Sterijinu nagradu.

foto: ATA images

Danica i Miloš su tada ispričali njegovu anegdotu iz detinjstva. Reditelj je bio oduševljen maminom koleginicom Tanjom Bošković, pa ju je i zaprosio crtežom koji je glumica kasnije uramila.

foto: Damir Dervišagić

– Tanju Bošković stvarno obožavam. Istina je da sam je zaprosio sa sedam godina i opet bih to uradio. Nije mi odgovorila, ali me nije ni odbila. Danica i Tanja su bile bliske ceo život i od malih nogu me je Tanja čuvala kad mama nije mogla, a ona imala vremena – prisetio se Lolić.

04:45 Miloš Lolić o odnosu sa majkom Danicom Maksimović i Tanji Bošković

Kurir.rs

Bonus video:

01:17 Danica Maksimović progovorila o odnosu sa sinom Milošem: Leteće tu perje da vam kažem ja!