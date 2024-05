VOLEO BIH DA OVA KNJIGA PROBUDI SAOSEĆANJE U ČITAOCIMA: Filip Čolović predstavio roman "Vir", a evo šta o delu kaže TIKA STANIĆ

Distopijski roman "Vir" reditelja i pisca Filipa Čolovića predstavljen je u Beogradu. O ovoj knjizi su u knjižari "Delfi" SKC, pored autora, govorili glumac Tihomir Stanić i Dubravka Dragović Šehović, urednica knjige.

foto: ATA images

- Većina ovde prisutnih zna šta snimam i o čemu pišem poslednjih deset godina i ovaj roman je, iskreno se nadam, knjiga kojom zatvaram za sebe izrazito bolan ciklus književnog bavljenja temom koja prevazilazi snagu literature - rekao je Filip Čolović, aludirajući na temu kojoj je posvetio poslednju deceniju, otkad je 2013. krvnički ubijen njegov brat.

- Nakon "nesrećnog slučaja", kako u romanu pravosudni organi nazivaju sve ono što se dešavalo, usledio je sudski proces, nadrealan i jeziv, u najmanju ruku poput Kafkinog. Svestan sam da će mnogi ljudi čitati ovu knjigu u distopijskom ključu, što je sasvim u redu, i sâm sam tome doprineo, dodajući apsurd, praveći ironičnu distancu, ali ono što razlikuje ovu distopiju od svih ostalih jeste to što je ona doživljena. Poglavlja idu od 10 do 1, kao svojevrsno odbrojavanje koje vodi do poslednjeg pasusa, odnosno ponovnog prodiranja svetlosti na Ostrvo, ali do toga neće doći bez žrtve - rekao je Čolović.

foto: Laguna

Urednica knjige Dubravka Dragović Šehović smatra da je Filip napisao izuzetan roman.

- Ovo je fantastična satira, znali vi za strašnu priču koja je obeležila Filipov život ili ne. Sve je u ovoj priči prepoznatljivo, a tako uvijeno u rukavice, na fin način zatamnjeno. Ovaj roman je otrežnjujući. Filip bi rekao da je junak Vir bespomoćan, ali on je i fantastično uporan, sve vreme ostaje dosledan svojoj priči, ne želi da sistem od njega pravi budalu. Na relativno malom broju strana Filip je rekao toliko toga i toliko otvorio tema da je to fascinantno, uz jedan sjajan stil, fenomenalno razvijene rečenice i priču, od desetke do jedinice.

foto: ATA images

Na pitanje kako je on doživeo roman "Vir", Tihomir Stanić je slikovito odgovorio ugovorom za kupovinu prava na ekranizaciju romana.

- Mnogi ljudi koji budu čitali ovu knjigu lakše će prepoznati sopstvenu otupelost na sve nakaradnosti sistema i društva. Meni je ova knjiga osvestila mnoge stvari, a poznajem Filipa i bio sam upoznat sa temom, koje jednostavno ne primećujem. Svest o sebi samima, otupljenima u vremenu u kojem živimo, neophodna je svima nama i ovaj roman čini mnogo u tom pravcu, i zato hvala Filipu.

Na kraju promocije ponovo se obratio autor.

- Voleo bih da ova knjiga probudi saosećanje u čitaocima, jer će osetiti mučninu koju oseća moj junak godinama. Bilo bi dobro da obratimo pažnju na naše komšije, prijatelje, porodicu, da malo više osluškujemo druge, ako možemo i da pomognemo, smatram da je to vrlo važno u ovom vremenu kada smo otuđeni. Tako nešto će biti od koristi i za društvo, treba da učinimo da buduće generacije budu pametnije od nas, a prvi korak ka tome može biti i ova knjiga, koja će probuditi, osvestiti, trgnuti nas i možda vratiti trunku zaboravljenog saosećanja - završio je Filip Čolović, čiji roman je objavila "Laguna".