Kada vidite meduzu dok plivate u moru, verovatno, ćete pobeći glavom bez obzira! S obzirom da ume, itekako, da opeče, takav postupak je sasvim normalan. Međutim, da li vam je ikada palo napamet da se sa njom „poigrate“. I to mehurićem, pošto to one, prosto, obožavaju! Pogledajte kako se meduza ponaša kada vidi mehurić!

Kurir.rs / Foto: Printscreen

Kurir