DRAMATIČNO PREVRTANJE USRED NOĆI! Naleteli na neobeležene radove na mostu! (VIDEO)

Kad putari ne završe svoj posao do kraja, onda bi, po pravilu, trebalo da ostave na drumu jasne i uočljive oznake da postoji opasnost na putu. Ali, za radnike iz ruskog grada Voronjež izgleda da to pravilo ne važi. Oni su ostavili raskopanu rupu na mostu, brdašce šljunka i barijeru koju nikako ne možete da vidite iz daljine jer je taj deo puta neosvetljen.



S obzirom na toliko propusta, bilo je samo pitanje vremena ko će nagrabusiti. To se, na žalost, i desilo dvojici vozača, do kojih se prvi totalno prevrnuo jer je velikom brzinom naleteo na ostavljeni šljunak.

(Kurir.rs/ Foto: Printscreen)

