PORODICA MEDVEDA ZAUSTAVILA SAOBRAĆAJ! Radoznalo meče čak zavirilo i u automobil! (VIDEO)

Kad dođe vreme da mečići upoznaju svet, onda ih mama mečka povede u šetnju. E, sad, nekada se to razgledanje toliko oduži, da životinje stignu i tamo gde ih niko ne bi očekivao.



Tako se jedna medveđa porodica sa Aljaske spustila skroz na kolovoz, gde su svi vozači bili prinuđeni da stanu i sačekaju da se životinje sklone. A one, nogu pred nogu, šetaju lagano, bez ikakvog straha. Da stvar bude još smešnija, jednom od medvedića privuklo je pažnju to što ga vozač snima, pa je zavirio šta se dešava u automobilu.

(Kurir.rs / Foto:Printskrin)

Kurir