POGODILI JE STIHOVI! Mama peva emotivnu pesmu, beba plače, suza, suzu stiže, ali glas ne pušta! Raznežiće vas! (VIDEO)

Devojčica po imenu Meri Lejn imala je samo 10 meseci kada je nastao ovaj video koji je do sada pogledalo 41 milion ljudi širom sveta. Njena majka primetila je da beba neobično reaguje na njen glas kada peva. Ne smeje se, ne uplaši se, ali postaje jako emotivna. Zbog toga je snimila ovu situaciju za uspomenu. Mama je pevala pesmu Roda Stjuarta “My Heart Can’t Tell You No,” a oči male Meri Lejn počele su da cakle i pune se suzama. Kako je pesma odmicala tako su i suze lile niz njeno lice, ali nije glasno plakala. Nekoliko puta u pauzama između reči pesme, beba bi se nasmejala, ali onda opet nastavljala sa setnim grimasama. -O pa ti osećaš tugu ove pesme, plačeš. To je samo pesma bebo! Ok, mama je završila. -rekla je mama razneženo.

Kurir.rs/ Foto: Printscreen

Kurir