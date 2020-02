Izlet u prirodi može da se često pretvori u pravi pakao, a to je na najbolji način osetio ovaj čovek.

On je naime sedeo u prirodi i uživao u pogledu, a nije ni slutio da će ovaj dan da upamti do kraja života.Dok je čovek sedeo u prirodi s leđa mu je prišao ovaj veliki medved i došao do njega.

Scena je zaista zastrašujuća, a onda je medved doneo zaista neočekivanu odluku.

Pogledajte video do kraja, zaista ćete ostati u šoku zbog onoga šta je ovaj medved uradio.

Kurir.rs/ V. P. - D. Z.

Kurir