E OVAKO SE DOSTAVLJA PAKET NA KUĆNU ADRESU! Ovaj kurir vas sigurno neće pozvati da izađete ispred zgrade! (VIDEO)

Sigurno vam se bar jednom desilo da poručite nešto putem interneta, odaberete opciju da paket stigne na kućnu adresu, a onda umesto da vam kurir pozvoni na vrata, vama zvoni mobilni telefon. Javlja se kurir koji kaže da morate da izađete ispred zgrade, verovatno i da pređete ulicu, malo prošetate do kombija, jer on samo tu može sad da stane, na kraju preuzmete pošiljku i sami je odnesete do stana! E, pa, ovaj dostavljač nije iz te priče! Za njega ne postoje prepreke. Ako paket treba da bude ispred vrata, paket će biti ispred vrata bez obzira na uslove koji su ga zatekli na licu mesta. Naime, usled debelog minusa, prilaz kući prekriven je ledom što naravno otežava kretanje. Nakon što je pokušao da napravi nekoliko nespretnih koraka, smislio je bolji i zabavniji način kako da odradi posao. Na kraju se sam sebi ponosno nasmejao! Pogledajte šta je uradio!

Kurir