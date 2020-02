NE DIRAJ LAVICU DOK SPAVA! Lav je nežno pokušao da probudi svoju partnerku, ali ovakvu reakciju nije očekivao! (VIDEO)

Veliki, moćni, kralj džungle probao je tiho da se prišunja usnuloj lavici. Da li je sezona parenja ili je samo želeo da se ušuška pored nje da zajedno odremaju, razlog nam je ostao nepoznat. Nije ni bitno, jer mu svakako nije pošlo za rukom. Taman kad je došao na korak od nje, ona je ljutito skočila na njega! Ako do sada niste znali zašto se kaže “Ne diraj lava do spava!”, ovaj video će vam to vrlo slikovito objasniti!

Kurir