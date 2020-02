PIPAŠ ZEMIČKE PRLJAVIM PRSTIMA, PA IH VRAĆAŠ! Uhvatio tipa na delu i očitao mu pravu lekciju! (VIDEO)

"Pipača hleba" ima svuda i manje-više svi oni smatraju da je sasvim normalno to što oni moraju da dodirnu nekoliko vekni da izabrali pravu. Džaba papir, džaba najlonske kese, tek kad svojim prstima naiđe na pravi - on je zadovoljan. Jedan takav "primerak" snimljen je u Americi dok je birao zemičke koje će da kupi. On ne samo da je svaku pipao, već ih je i njuškao, pa onda vraćao nazad. Autor snimka mu je najpre skrenuo pažnju da to ne radi i da bi trebalo da koristi papir, a ovaj je najpre nabusito odgovorio da nema nameru da to radi. Međutim, tada mu je snimatelj zapretio da uzme zemičku koju je dirao svojim prljavim prstima ili će imati problema. Očigledno da se "pipač" tada uplašio jer je priznao da je odvratno to što radi i pristao da uzme zemičku.

Kurir