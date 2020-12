MUŽ JE U MENE ULOŽIO 18.500 € I NE MOŽE DA SE ZASITI MOG BARBI IZGLEDA: Čarli promenila lični opis, a sve je počelo sa 16 godina!

Čarli Filips (26) dosad se podvrgla operacijama povećanja grudi, usne je "napumpala filerima", a u lice nekoliko puta ubrizgavala botoks.

U budućnosti planira da izgleda poput Barbike.

Prvi put se s plastičnim operacijama susrela kada se odlučila na zahvat popravljanja kičme. Naime, sa 16 godina dijagnostifikovano joj je zdravstveno stanje zbog kog joj se kičma iskrivila, a godinu dana posle imala je operaciju ispravljanja koja je trajala 14 sati.

Međutim, Čarli nije bila zadovoljna konačnim rezultatom te je otkrila kako je zbog operacije izgledala vrlo loše i izgubila je mnogo kilograma. Stoga se odlučila da postane Barbika. Ova mlada majka podvrgla se brojnim hirurškim i nehirurškim zahvatima, poput filera za usne, botoksa, filera za obraze i čeljusti te povećanju grudi. Takođe je tetovirala usne i obrve, a procenjuje da je za sve to iskeširala 17.000 funti. No, to joj je ionako platio suprug Ros, kom se sviđa njen novi izgled.

"Definitivno mi se sviđa izgled Barbi i rekla bih da je ona moja inspiracija. Sviđaju mi se uzak struk, velike grudi, velike usne, duga plava kosa i lep ten. Jednostavno se osećam privlačnije i imam više samopouzdanja", izjavila je Čarli. Sa svojim suprugom Rosom je pet godina u braku i on se ne može zasititi njenog veštačkog izgleda.

“On obožava to, plaća sve moje zahvate, kosu, estetiku i izbeljivanje zuba. Takođe mi je platio sve operacije. Filere nadograđujem svakih šest do devet meseci, a zube redovno izbeljujem kod zubara ili sama kod kuće", otkrila je.

