POGLEDALA SAM MU U PONOS I NAJEŽILA SE OD STRAHA! Par se odlučio za omiljenu pozu, pa prošao kroz PAKAO: Odjednom sam čuo KRC!

Šon Marsden (48) imao je vatrenu akciju sa svojom devojkom Luis Grej (36) kada se desilo baš ono o čemu je uvek čitao u novinama i mrmljao sebi u bradu: "Ma kome se još to dešava?"

Kako prenosi "Espreso", Šon za sebe kaže da je nezajažljiv u seksu, a da će 22. decembar pamtiti do kraja života. Naime, baš te večeri su se Šon i Luis bacili na posao. Odabrali su "dogi stajl", njihovu omiljenu pozu, a onda je Šon loše procenio celu situaciju i toliko se zaneo da je svom silinom svojim penisom udario u Luisinu karličnu kost.

foto: Shutterstock

- Odjednom sam čuo "KRC" a onda mi je ponos pukao po sredini. Sedeo sam u krevetu u šoku i lokvi krvi i gledao kako mi penis raste do neslućenih razmera. Za to vreme Luis je bila na telefonu i zvala hitnu pomoć. Do tog trenutka, penis mi se naduo na veličinu vinske flaše - kaže ovaj čovek.

U bolnici je dobio morfijum i dijagnozu frakture penisa, pa je morao na hitnu operaciju kako bi mu se popravila uretra.

Luis kaže da oseća krivicu što se to desilo.

- Tačno sam znala da nešto opasno nije u redu. Pogledala sam mu ponos i tačno videla da je pukao. Presekla sam se od straha, nisam ni znala da je to zaista moguće. Sad se plašim seksa sa njim da ga ne bih opet povredila - kaže Luis.

foto: Profimedia

Ona je, inače, otkrila medijima i da ona i Šon nisu ispoštovali naređenje lekara da se suzdrže od seksa do februara jer su "hteli da provere da li mu penis radi".

- Radi kao sat. Sad mi je ostao samo strah da neću moći da imam decu, pa ćemo morati da i to proverimo - kaže Šon

(Kurir.rs)

