DA SE NISI USUDIO DA UMREŠ U SNU, BIĆU JAKO LJUTA! Devojku porodica OSUDILA zbog izbora partnera: Ljudi BULJE u mene i mog muža!

Kažu da ljubav ne zna za godine, a jedan par iz Kanade je živ dokaz o istinitosti ove izreke. Naime, u popularnoj tamošnjoj emisiji "Love Don't Judge" 25-godišnja Stefani podelila je svoju ljubavnu priču sa Donom, čovekom koji je tačno 45 godina stariji od nje.

- Smatrala sam da je zgodan, šarmantan i koketan. Svaki put kada bi došao, bila sam tako srećna - dodala je.

foto: Printskrin / You Tube

Romansa je između para brzo procvetala, ali je razlika od 45 godina mnogima bila trn u oku, posebno Stefaninim bližnjima, posebno kada se uzme u obzir da je ona u tom trenutku imala samo 20 godina.

- Moja mama nije bila za to, moj tata nije bio za to, a ni moj brat nije hteo ni da čuje za sve to. Mislili su da grešim, da dovodim sebe u neprijatnu situaciju - rekla je ova devojka.

- Osećala sam da Stefani gubi priliku da upozna nekog s kim bi mogla da ostari. Zato što je izabrala nekog ko je već star. Nažalost, njeno vreme sa Donom je ograničeno - istakla je njena majka.

Međutim, par je odlučio da se ne obaziru na mišljenje okoline, pa su razmenili bračne zavete, a dobili su i sina Laklana koji sada ima dve godine.

- Ako ništa drugo, udaja i Laklan doprineli su da se osećam mnogo ispunjenije. Iskreno, mislim da sam donela najbolju moguću odluku - kaže Stefani.

Don je priznao da ljudi često greše i pomisle da je Laklanov deda, ali tvrdi da ga to ne pogađa, te da ih čak ni ne ispravlja. I dok Stefani i njen muž više ne obraćaju pažnju šta drugi govore ili kako ih gledaju, posebno kada su napolju sa sinom, ova devojka nekada reši da uzvrati "udarac".

- Ponekad volim da ih prozovem zbog zurenja, pa im kažem: "Da li želite nešto da pitate? Buljite u mene već 25 minuta". Ali nikad ništa ne urade, nikad ništa ne odgovore - kaže ona.

foto: Printskrin / You Tube

Njihov odnos je često na meti kritika i većina podlaže uobičajenom stereotpu - da Stefani juri za Donovim novcem:

- Izgleda da svi misle da sam ušla u ovoj odnos zbog Donovog životnog osiguranja i da sam sponzoruša. Ali da raščistimo stvari, živimo u kući koju sam dobila od oca i ja imam posao.

Naravno, kako je Don ipak u osmoj deceniji, gotovo je izvesno da će poživeti duže od njega.

- Nisu svi, ali puno mojih prijatelja sa kojima sam pio pivo su preminuli, čak troje ove godine - rekao je on.

- Rekla sam mu: 'Da se nisi usudio da umreš u snu. Ili ću biti jako ljuta' - dodala je

Uprkos činjenici da im puno toga u vezi ne ide u prilog, oni su čvrsto rešeni da pokažu svetu da ljubav zaista nema granice, prenosi "The Sun".

(Kurir.rs/Ženablic)

Bonus video:

