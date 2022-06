TERAPEUTKINJA NAVUČENA NA SVINGERAJ OTKRILA SVE TAJNE OVOG STILA ŽIVOTA: To je samo za jake parove, a ovo su najveće zablude

OD ZAMENE PARTNERA DO S*KSA IZ HOBIJA

Su Mekgarvi je klinička terapeutkinja za seks i odnose, a uz to je i svingerka koja želi da skine stigmu s takvog stila života, pa je za Daily Star odlučila da otkrije tajne svingerske zajednice, za koju se inače jako teško može saznati. Su je pomogla svima koje privlači takav način života, a otkrila je i nekoliko detalja o svom seksualnom životu.

"Ceo život pratim elemente etičkog hedonizma. Moj život u nemonogamiji se vrteo i gasio već 20 godina", objasnila je Su, te ispričala kako danas izgleda njen seksualni život...

"Svingeri je zastareli izraz koji je uveliko zamenjen ‘životnim stilom’, sveobuhvatnom definicijom koja može da uključuje sve oblike seksualnih interakcija, uključujući voajerizam, egzibicionizam, ropstvo, uslugu", ističe Su, te dodaje:

"Za one koji nisu upoznati s ovakvim načinom života, meka zamena partnera označava trgovinu partnera, koja ne uključuje penetraciju, a tvrda zamena ukazuje na seks."

Su još pominje i izraz "hotwifing", koji dolazi od izraza hotwife, a to je žena koju muž voli seksualno da deli s drugim muškarcima ili voli da je gleda kako ima seks s drugim muškarcima. Drugi izraz koji Su koristi je "rogonja", to je fetiš u kojem se osoba napali dok njen partner ima seks s drugima.

"Veliki deo trenutačnog svinging stila života je kada parovi, a i neki samci, odlaze na događaj u svrhu seksualne aktivnosti s drugim ljudima", objasnila je dalje Su.

“Oni zajedno idu na događaj i odlaze zajedno. To je rekreativni seks, hobi. Ove vrste zabava mogu međusobno da se razlikuju, ali sve su stvorene s ciljem da se ljudima omogući da se seksualno istraže", rekla je 48-godišnjakinja, koja još napominje da su neki događaji vrlo fokusirani na žene s puno slobodnih muškaraca.

"Drugi parovi se inače okupljaju u hotelima ili na brodu za krstarenje, s prilikama za druženje i seks danju ili noću”, rekla je, te dodala:

“Tu su plesovi i večere i generalno zabava sve vreme. Uvek su dostupne posebne sobe koje su ispunjene dušecima na krevetima, što parovima omogućuje seks u polujavnom okruženju međusobno ili s novim partnerima koje upoznaju", priča ona.

"Zabave su vrlo društvene, često uključuju edukaciju o zdravlju i seksualnim praksama i odeći, ali s naglaskom na susretu s ljudima u okruženju bez pritiska i s velikim opterećenjem", navodi Su. Ako želite da nastavite životni stil, Su preporučuje da se edukujete i komunicirate s partnerom. Takođe je bitno da sklapate paktove ili sporazume kojih treba da se pridržavate.

"Svaki put pokušajte da se dobro zabavite, ali shvatite da to neće uvek biti tako. Neki ljudi takođe biraju 'swinger putovanje', a to je kada odlaze u odmaralište, odmorište, hotel, na festival ili krstarenje koje zadovoljava njihov način života. Samo brzi Gugl će vam pokazati razne organizacije koje nude takve usluge. Sve je vrlo diskretno. Niko neće znati ako to ne govorite, svinger putovanja omogućuju gotovo 100 odsto anonimnosti", rekla je Su.

“Svinger putovanja omogućuju vam egzotične odmore uz mogućnost seksualnih avantura, ali uz obećanje povećane senzualnosti u vašoj vezi. Svingerisanje nije način života, to je samo šlag na torti za etablirane jake parove koji su dovoljno hrabri da traže ono što žele i dovoljno samouvereni da znaju da njihova veza neće samo preživeti svingeraj, već zbog toga postati jača", tvrdi ova terapeutkinja.

Inače, Su želi da promeni opšte mišljenje o svingeraju i pomogne da se reši "beskorisnih zabluda" oko onih koji učestvuju u toj zajednici. Ona ističe da se žene ne prisiljavaju na to i da je ideja da su svingeri seksualno devijantni potpuno pogrešna.

