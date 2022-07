NI SVOJU ŽENU NE SMEŠ VIŠE! Banjalučanin silovao svoju suprugu, a komentari nikad ODVRATNIJI: Nije je dobro obradio, pa ga tužila!

Vest da je jedan Banjalučanin uhapšen jer je osumnjičen da je silovao suprugu potresla je region, ali je izazvala i brojne komentare koi u najmanju ruku šokiraju.

Naime, mnogi se pitaju da li je moguće da je čovek uhapšen jer ga je supruga prijavila policiji zbog neželjenog seksualnog odnosa.

- Četrdesetčetvorogodišnji Banjalučanin S.S. uhapšen je zbog sumnje da je silovao suprugu (42), a terete ga i za nasilje u porodici, saznaju “Nezavisne novine - preneo je pre nekoliko dana portal banjaluka.net i naveo da okružno javno tužilaštvo Banjaluka zatražilo da se muškarcu odredi pritvor zbog straha da bi osumnjičeni na slobodi mogao da remeti krivični postupak uticajem na svedoke i ponovi krivično delo.

Kako se pretpostavlja, slučaj se dogodio prošlog utorka u 13.30 časova, piše banjaluka.net.

Zastrašujući komentari na ovu vest objavljeni su na Tviteru uz rečenicu, citiramo: "Nismo ni svjesni u koliko bolesnoj sredini živimo. Ne vjerujem šta čitam".

U tim komentarima piše:

"Svašta će se danas čuti, ni svoju ženu ne smeš više, a kad drugi uhvati, nikom ništa", "Mora da nije dobro odradio pa ga zato tužila", "Kako će je silovati kad se venčali, zaklela se na vernost, Bože, sačuvaj", "Pod hitno pustiti čoveka, heroj je to, na ovakvoj vrućini to uraditi", "Rekle smo i u dobru i u zlu. Zakon se mora poštovati", "Eto, to je muška sudbina, jadno muško", "Silovao suprugu, e svašta valja čuti", "Jadan čovek, ni spostvenu ženu ne sme j.....".

Među sramnim komentarima su i oni u kojima se poručuje da bi ženu trebalo strpati u zatvor kako bi saznala šta je pravo zlostavljanje.

Reakcije oštro osuđuju na Tviteru gde ističu:

"Čitajući ovo kroz glavu mi je prošlo samo to koliki je broj silovanih žena u braku koje misle da to tako "ide" i "mora", "U izuzetno bolesnoj sredini živimo. Svakog dana se mogu pročitati slične grozote tako da je to sasvim jasno. Jezivo", "Primitivizam, kao u kameno doba...", "Jezivo".

Nažalost, i među tim reakcijama ima rečenice koja glasi: "Bolela je glava pa nije mogla".

Da tako nije samo u regionu, već se primerici mogu naći i kod nas, govori činjenica da je ovaj probem prepoznat i definisan srpskim zakonom.

Brak u Srbiji:

Silovanje u braku je u našoj zemlji kriminalizovano je 2002. godine izmenama i dopunama Krivičnog zakona, potvrđuje nam advokat Slavica Janjić (porodični zakon donet je februara 2005. godine, a počeo je da važi u julu iste godine. Zamenjen je njime Zakon o braku i bračnim odnosima donet 1980. godine. Na sajtu Autonomnog ženskog centra u Priručniku za porodice i prijateljice/prijatelje žena koje su doživele sek*ualno nasilje u delu "Predrasude često prebacuju krivicu sa silovatelja na žrtvu" navodi se, između ostalog sledeće:

ZABLUDA: Ne postoji silovanje u braku. Sek*ualni odnos sa mužem je bračna dužnost.

ČINJENICA: Žena u braku/vanbračnoj zajednici ne predstavlja vlasništvo muškarca. Svaka sek*ualna aktivnost protiv ženine volje takođe jeste silovanje.

