DALA 500.000 EVRA DA BI IZGLEDALA KAO KARDAŠIJANKA, A SAD ČUPA KOSU: Bila je to ogromna GREŠKA koja me je koštala bogatstvo!

Model i influenserka Dženifer Pamlona nedavno je otkrila da je u svoj izled uložila čitavo bogatstvo. Naime, pomenila je cifru od 500.000 evra na estetske operacije kako bi što više ličila na svog idola - Kim Kardašijan, ali sada se zbog toga kaje i kaže da joj je to bila najveća životna greška.

Hteli to da priznamo ili ne, Kim Kardašijan je uzor milionima devojaka širom sveta. Svesno ili nesvesno, ima veliki uticaj na njih, postavlja modne trendove koji su ponekad bizarni i činjenica je da mnoge devojke žele da izgledaju kao ona.

Tako postoji dosta onih koje su bile spremne da se podvrgnu raznoraznim estetskim operacijama, iako možda ni same nemaju odgovor šta će uraditi sada kada je Kim drastično smršala i promenila se. Među takvima je i 29-godišnja Dženifer Pamlona iz Brazila koja je na operacije potrošila 500.000 evra!

- Bila je to ogromna greška koja me je koštala bogatstvo - rečenica je kojom je Dženifer započela svoju ispovest.

Dženifer je sa plastičnim operacijama počela kada je imala 17 godina. Prvo je povećala grudi, a to ju je kasnije dovelo do zavisnosti. Radila je kampanje za razne svetske brendove, naročito za "Versace" i kako kaže, mnogo joj je pomoglo to što liči na Kim Kardašijan.

- Nikada nisam nameravala da izgledam kao Kardašijanka, ja to nisam htela, ali kad su me ljudi toliko poredili, iskoristila sam priliku i učinila da tako bude. Njen izgled mi je doneo mi slavu i novac. Prošla sam kroz toliko različitih operacija da bih ličila na nju - rekla je Dženifer koja se jako brzo pokajala.

Objasnila je da je u jednom trenutku jako počelo da joj smeta poređenje sa Kim. Želela je da bude "osoba za sebe", zbog čega je odlučila da se ponovo podvrgne operacijama. To je bio trenutak kada je odlučila da ukloni sve što je operisala i za to je izdvojila 18.000 evra! Nakon nekog vremena, Dženifer je razvila odnos "od ljubavi do mržnje" prema svom izgledu.

- Pogledala bih se u ogledalo i ljudi bi me zvali Kardašijankom, a to je počelo da me nervira. Radila sam, studirala i postala poslovna žena, a to niko nije primećivao. Postigla sam toliko toga u životu, ali moja dostignuća nadjačao je izgled. Ne želim da budem senka nekog drugog, želim da budem svoja - rekla je ona.

U pokušaju da više ne liči na Kim, Dženifer je operisala lice i vrat, uklanjala je masno tkivo, sređivala usne, nos i podvrgla se operaciji "mačjih očiju".

- Od svih operacija koje sam imala, jedna je bila najteža. Ušla sam u operacionu salu kao jedna osoba, a izašla sam kao druga. Prvi put kada sam se ugledala, pomislio sam: 'Vau, jesam li ovo stvarno ja?'. Morala sam da se suočim sa novom sobom, pošto je to bilo ono što sam tražila - rekla je Dženifer, ističući da joj se levo oko zatvorilo i da se plašila da će oslepeti.

- Pretrpela sam najgore. Moje levo oko nije htelo da se otvori posle operacije mačjih očiju i bila sam u panici, mislila sam da ću oslepeti. Moja operacija je postala noćna mora, lekari su pogodili nerv. Nisam mogla ni da pomerim lice. Znala sam da je to ogromna procedura, ali na društvenim mrežama predstavlja se kao normalna operacija. Trebalo mi je sedam godina da razumem sve i steknem znanje o rizicima - rekla je.

Dženifer sada radi na dokumentarcu pod nazivom "Zavisnost", koji naglašava pravi problem plastične hirurgije i veruje da će ostaviti veliki utisak na ženski pol.

Kako kaže, ovo je veliko upozorenje ženama koje treba da budu zadovoljne svojim izgledom.

