SARA ŽIVI S MUŽEM I S DEČKOM I PRESREĆNA JE: Hejteri je URNIŠU UVREDAMA, a ona OVIM ODGOVOROM svima ZAPUŠILA USTA!

Britanka Sara, koja je aktivna na TikToku, često na društvenim mrežama odgovara na pitanja o svojoj ljubavnoj vezi utroje, ali se zbog svog liberalnog pogleda na ljubav, kaže, susreće i s mnogo hejtera.

- Ako si žena u poliamornoj vezi s dva muškarca koji trenutno nemaju druge partnerke bićeš... omražena!", rekla je nedavno u svom videu, dodavši kako stalno čita komentare da je "sebična, egoistična, narcisoidna, u zabludi i da bi svoje partnere trebalo da pusti".

“Sviđa mi se kako mi svi stalno govore da bi trebalo da ostavim muža ili dečka”, kaže Sara, koja živi sa suprugom Rajanom i dečkom Ronijem.

“Zašto ne shvatate da bi oni i bez mene završili u nekoj drugoj takvoj vezi? A i ne žele da budu bez mene. Da su hteli, već bi me sami ostavili, nadam se”, objasnila je, ali to one koji ne podržavaju njen izbor nije sprečilo u daljem komentarisanju.

“Svaki tip koji nema ništa protiv toga da spavaš s drugim te ne voli, inače ne bi to mogao da prihvati", napisao joj je jedan korisnik.

“U kakvom grešnom svetu živimo” komentarisao je drugi.

"Jadni momci, obojicu ih tako žalim", dodao je treći korisnik i zaključio kako bi "lično radije bio sam do kraja života nego u takvoj vezi".

U jednom nedavnom videu Sara je obojicu svojih muškaraca zamolila da kažu šta im se sviđa kod ovog ovog drugog. Njen suprug je pohvalio kulinarske sposobnosti njenog dečka zbog kojeg, kaže "on ne mora da priprema večeru", a dečko je o suprugu rekao:

"Volim kako te uvek tretira s ljubavlju i poštovanjem, bez obzira na sve - jer ti to zaslužuješ!"

"Ja sam srećnica", zaključila je.

Poliamorija ili višeljublje naziv je za održavanje intimnih odnosa − romantične i/ili seksualne prirode − s više od jedne osobe, a uz znanje i pristanak svih partnera. Poliamorija se razlikuje od poligamije u tome što odnos s trećim partnerima ne uključuje ili ne mora da uključuje brak, a prema studiji koja je 2021. objavljena u časopisu Frontiers in Psychology, čini se da ta pojava više i nije tako retka, budući da je jedan od šest ispitanika odgovorio da bi hteo da proba tako da živi, dok jedan od devet kaže da je tako živeo u nekom trenutku svog života.

(Kurir.rs/ Večernji.hr)

