ANIKA MI NAPRAVILA PAKAO OD ŽIVOTA! DRUG MI REKAO DA JE PSIHO: Mislio sam da drami, ali onda je počela tortura, uništila me je!

Muškarac po imenu Ijan (41) rešio je da medijima ispriča agoniju kroz koju prolazi od 2019. godine. Ovaj Britanac iz Birhenheda izašao je sa kolegama sa posla u pab kada je spazio Aniku Sends, koja mu je odmah zapala za oko.

- Dobro se sećam da mi je jedan od kolega rekao "pazi se, ta žena je psiho". Međutim, mislio sam da se šali ili preteruje - ispričao je Ijan za "Liverpoolecho".

Nakon što su se te večeri upoznali, Anika mu je poslala zahtev za prijateljstvo na Fejsbuku. Dopisivali su se neprestano i onda ugovorili viđanje.

- Pitala me je da li želim da je vidim opet. Rekao sam da želim, ali to se dešavalo par dana pred Božić i bio sam jako zauzet, pa sam joj rekao da ću je zvati u januaru. U međuvremenu sam upoznao drugu ženu i ušao u vezu sa njom, a 26. decembra mi je Anika poslala poruku i pitala me da li i dalje želim da je vidim. Rekao sam joj iskreno da sam upoznao drugu ženu i da sam zaljubljen u nju. Potpuno je pobesnela. Rekao sam joj: "Slušaj, mi se praktično i ne poznajemo, videli smo se jednom u pabu. Nisam ti ništa obećao" - kaže Ijan.

Tog dana počela je Anikina tortura. Počela je prvo da šalje SMS poruke Ijanovim prijateljima, porodici i devojci praveći se da je on, i tako mu rasturila vezu sa tadašnjom devojkom.

Anika je onda nastavila da i nepoznatim ljudima šalje poruke u Ijanovo ime. Koristila se softverom koji daje lažni broj telefona, pa je tako izgledalo da poruke stižu od Ijana.

- Devojka mi je pokazala da joj je od mene stigla poruka. Pokazala mi ju je, i zaista je bio moj broj, ali ja to nisam poslao. Onda je Anika poslala poruku i drugarici moje devojke, na šta je moja devojka pobesnela. Onda me je sutradan zvala i ta drugarica moje devojke i kroz suze me molila da je ostavim na miru i prestanem da joj šaljem poruke. Bilo je užasno, Anika je kasnije napravila na stotine lažnih Instagram naloga preko kojih je slala poruke meni i ljudima koje poznajem - kaže Ijan.

- Prvi put kada mi je poslala poruku sa lažnog naloga, u njoj je pisalo da je sramotno moje ponašanje i onda mi je poslala tekst o opasnostima "osvetničke pornografije". U suštini, bila je to insinuacija da zlostavljam žene. Rešio sam da odem do policije, nisam znao o čemu se radi, ali svakako ne želite da se o vama tako priča. Anika je zvala moju mamu, pa čak i mog šefa. Pratila me je gde god da idem. Slala je poruke mojim prijateljima i molila ih da utiču na mene da je ostavim na miru. Čak je kontaktirala i menadžera moje firme, ali ne znam šta mu je rekla. Slala je poruke nepoznatim udatim ženama i predstavljala se kao ja. Onda me je optužila da je ja ucenjujem njenim intimnim slikama - kaže Ijan.

Anikine laži otkrivene su nakon što je Ijan otišao u policiju i predao svoj telefon na ispitivanje. Policija je pretresla Anikinu kuću i zaplenila devet laptopova punih raznih softvera kojima je pratila Ijanovo kretanje.

Istraga je pokazala i da je Anika u periodu od novembra 2019. do maja 2021. godine pratila i uznemiravala Ijana i još dvojicu muškaraca.

Od 25. januara prošle godine ona je dobila zabrani kontaktiranja u trajanju od pet godina, što znači da praktično ne sme da kontaktira nikoga ko joj eksplicitno ne kaže da želi da komunicira sa njom. Ukoliko ovo prekrši, mogla bi da ide u zatvor.

