BRITANAC PRVO POSTAO AZIJAT, A ONDA I ŽENA: Pukao preko 300.000 $ na 32 operacije da bi bio Korejka, a onda rešio da SVE zaboravi

Britanac Oli London (32) je intrigantna pojava na Jutjub nebu i neko ko izaziva dosta pažnje na internetu, a u prilog tome govori i činjenica da je njegovo zvanično zanimanje "Internet ličnost".

On je najpre dospeo u žižu javnosti kada je krenuo da se podvrgava brojnim estetskim operacijama da bi ličio na južnokorejsku zvezdu megapopularnog benda BTS, Džimina.

Rođen u Engleskoj, njegovo interesovanje za južnokorejsku kulturu se rodilo kada je 2013. godine otišao u Seul da predaje engleski jezik.

Tu kreće njegova fascinacija Džiminom, popularnim pevačem grupe BTS. Oli je išao tako daleko da se čak venčao sa Džiminovom kartonskom slikom u prirodnoj veličini, a pričao je svuda da je on njegov bog i da se svako veče moli ispred njegove slike.

Mnogi su ga napadali zbog silnih operacija jer su smatrali uvredljivim da se belac operiše na takav način i da oponaša Azijate, kao i da se izjašnjava kao Južnokorejac. Brojne rasprave su se vodile na tu temu, a Oli je još jednom dospeo u žižu javnosti jer su se mnogi svađali oko toga da li neko jedne rase može da se indentifikuje kao druga (belci kao crnci, belci kao Azijati itd.).

Oli je inače imao 32 operacije na koje je potrošio preko 300.000 dolara, a 6 puta je radio nos, podizao i zatezao kapke, fejslift, podizanje obrva i zatezanje lica oko očiju, sređivao zube, a primao je i injekcije za izbeljivanje kože.

Oni se 2021. godine izjasnio kao nebinarna osoba i da koristi oni/njihovi zamenice, a onda se sredinom 2022. izjasnilo kao trans žena i džender fluid i reklo da želi da izgleda kao Rouz iz južnokorejske grupe Blekpink i da će se podvrgnuti dodatnim operacijama da bi ličilo na nju i da bi postalo žena.

Krenulo je u tranziciju i bio je žena nekoliko meseci, a onda je opet usledio preokret.

On se u septembru prošle godine izvinio Džiminu, bendu BTS i azijskoj zajednici zbog "pokušaja da postanem druga osoba".

Jutjuber je u svom videu izvinjenja rekao da je njihov identitet ugrožen zbog maltretiranja u školi, zbog čega su imali problema sa samopoštovanjem.

"To je bio veliki faktor u tome što sam imao operaciju, bio sam nesrećan, a takođe sam usmeravao svoju ljubav u Džimina", rekao je London.

"Zaista sam pokušao da se ugledam na tu osobu, jer sam mislio da će me to usrećiti.

"Ne mogu da budem druga osoba", rekao je London na snimku. "Samo treba da volim sebe. Počeo sam da zaista volim sebe."

onda još jedan šok mesec dana kasnije - Oli London se vraća u "muški rod" i nema nameru da nastavi sa tranzicijom u žensku osobu.

Naime, influenser je rekao američkim medijima da je, iako je bio "privremeno zadovoljan" onim što je bio u prošlosti, shvatio da više ne želi da se "menja i prolazi kroz tranziciju". Ovaj 32-godišnjak je u izjavi rekao da se "vraća nazad u muško“, a njegov Instagram bio sada navodi njegove zamenice kao on/njegovo.

"Trebalo mi je malo vremena da zaista razmislim o tome da sam žena i shvatio sam da to jednostavno nije za mene", podelio je London.

"Koliko god da sam se osećao lepo sa dugom kosom i ženstvenijim crtama, sada želim da se vratim na ono što sam bio u originalu – biološki muškarac.

Jutjuber je rekao da je obrijao svu kosu "da ponovo postane muškarac" i da je sve perike stavio na aukcije na iBeju kako bi prikupio sredstva za "doniranje iranskim ženskim dobrotvornim organizacijama" i "kako bi pomogao ženama Irana".

Međutim, London je rekao da planira da zaustavi sve dalje operacije na sebi, a kao razlog za to navodi novotkrivenu veru u boga i hrišćanstvo.

"Nadam se da mogu da živim srećno sada kada sam se vratio sebi i planiram da prestanem da se podvrgavam procedurama plastične hirurgije kojima sam se prethodno podvrgao u svojoj opsesivnoj potrazi za savršenstvom", napisao je on, "što sam shvatio da je nedostižno".

U svojoj novoj izjavi, on je rekao da javno deli svoju detranziciju u nastojanju da dopre do drugih.

"Podržavam sve ljude i podržavam trans zajednicu i iskusio sam kako je biti trans i teškoće i društvenu stigmu sa kojima se svakodnevno suočavaju", napisao je London, "i samo želim da podelim svoju detranziciju samo da bih pomogao drugima koji takođe mogu da budu zbunjeni tako da ne prođu kroz tranziciju osim ako nisu 100% sigurni da je to ispravno za njih."

Oli je sada muškarac, hoće da se krsti i postane posvećeni katolik.

"Shvatio sam da me je Bog stvorio na određeni način. Zahvaljujući njemu, ja sam ono što jesam. Zašto bih se menjao? Zašto se podvrgavam sa svim ovim ekstremnim operacijama? Nije me Bog učinio ovakvim, nije mi to bila sudbina.", bile su reči osobe koja je bila Korejka, a zatim postala Britanac.

Oli London će pauzirati i svoju muzičku karijeru koju je započeo 2019. godine , a planira da se posveti politici i učini svet boljim mestom.

(Kurir.rs/A.M.)

