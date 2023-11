PREŽIVEO TEŠKU SAOBRAĆAJNU NESREĆU PUKIM ČUDOM: Dečak bio u komi pa se "vratio iz mrtvih" i izgovorio rečenicu koja LEDI KRV

Foto: Printscreen Youtube / The Club 700

Kada život postane težak koliko bi mogao i ne vidite bolje sutra na horizontu; koja je jedina stvar zbog koje se nadate izlečenju? Mnogi bi rekli da je to vera.

Za Džuli Kemper i njenog sina Landona vera se pokazala kao spasitelj i iscelitelj. Ali što je najvažnije i neverovatno, Landon se našao u nizu događaja koji su mu promenili život.

Kao dete, doživeo je fatalnu nesreću, ali se čudom vratio u život i više nikada nije bio ista osoba.

foto: Printscreen Youtube / The Club 700

Jednog nedeljnog jutra 1997. godine, Džuli Kemper, njen suprug Endi i osmogodišnji sin Landon vraćali su se iz crkve kada su doživeli saobraćajnu nesreću. Endi je poginuo, spasioci su stabilizovali Džuli, a Landona su izvukli iz zadnjeg dela automobila. Nije disao, preneo je CBN.

Dok su hitno prevezeni u bolnicu, Landon se vraćao u život i gubio dah. Lekari nisu polgali mnogo nade u njegov opstanak. Džuli je kasnije obaveštena da će Lendon, ako preživi, imati oštećenje mozga i da nikada u životu neće moći sam da hoda, priča ili jede.

- Bila sam toliko očajna da je to bilo u redu. Podnela bih to samo da ga imam. On je bio sve što sam imala - rekla je ona.

Posle sahrane svog muža osećala se napuštenom od Boga. Takođe mu se požalila da ih nije zaštitio kada je trebalo da budu spaseni.

foto: Printscreen Youtube / The Club 700

- Bila sam veoma razočarana, slomljenog srca. A kada sedim na sahrani, zezam se oko Boga. Ne razumem zašto se ovo dogodilo. Ne razumem zašto nije poslao anđele da nas zaštite. Ali već u sledećem dahu se molim Njemu kao što sam se ikada u životu molio da Landon preživi - rekla je Džuli.

Posle dve nedelje u komi, Landon je otvorio oči i začudo nije imao oštećenje mozga. Čak i u ovom srećnom i emotivnom trenutku, Džuli je znala da mora da obavesti Landona o njegovom ocu.

- Imao je ožiljke na licu. A glava mu je bila puna bola. I nisam više želela da ga povredim. Pa sam pitala Landona "Da li znaš gde ti je tata?" A on mi je rekao: "Da, znam gde je. Video sam ga na nebu".

Sada već odrasli, Landon o svom povratku iz mrtvih kaže:

- Sećam se da sam mogao da vidim svog tatu i njegovog prijatelja Olana Palmera koji je preminuo manje od mesec dana pre njega, takođe u saobraćajnoj nesreći, i Olanovog sina Nila Palmera koga je pregazio četvorotočkaš godinama ranije. I bilo je smešno jer se sećam svih nas kao da stojimo na trgu. Nikada niko od nas nije rekao ni reč jedno drugom, ali smo svi stajali tamo - rekao je Landon.

foto: Printscreen Youtube / The Club 700

Džuli je dodala da je njegova rečenica zaledila i da nije mogla da veruje šta se dogodilo.

- Pogledao me je i rekao: "O, mama, usput, zaboravio sam da ti kažem. Video sam vaše drugo dvoje dece." I samo sam ga pogledala jer nisam bila sigurna o čemu priča. Ali imala sam dva pobačaja pre nego što se Landon rodio. I video ih je na nebu. Nikada to nismo delili sa Landonom. Nije znao da smo pre njega izgubili dvoje dece.

Lendon je takođe rekao da kada je neko u raju poznaje i razume ljude.

- Znao sam da su to moja braća i sestre iako mi niko nikada nije rekao za njih. Samo što si na nebu, pretpostavljam da znaš - znaš svoje ili znaš ko su svi - sećao se on.

Štaviše, otkrio je da je video Isusa i da ga je sveto dete Božje zamolilo da se vrati na Zemlju i bude dobar hrišćanin.

- Bilo je to skoro kao da je pretpregled filma gde možete da vidite samo određene delove stvari. Isus mi je došao i rekao mi da moram da se vratim na zemlju i da budem dobar hrišćanin i da pričam drugima o Njemu.

Danas, kroz svoja iskustva tugovanja i njenu knjigu Vera ima svoje razloge, Džuli i Lendon pomažu ljudima kojima je potrebna nada.

foto: Printscreen Youtube / The Club 700

- Nisam razumela 1997, znate, zašto Bog nije poslao anđela. Ali znam da su tamo bili anđeli - rekla je Džuli i dodala:

- I znam da smo bili zaštićeni i da živimo ono što je Njegov plan za nas. Umesto da ostanem zaglavljena u tuzi ili umesto da ostanem ljuta na Njega, uspela sam da iskoristim ovu priču da pomognem drugima da ne daju i da zadrže svoju veru na svom tugom.

(Kurir.rs/CBN)