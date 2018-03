RATKO TANKOSIĆ SARMA: Odabrao sam kriminal umesto glume

Premijera restaurirane verzije kultnog filma Gorana Markovića „Specijalno vaspitanje“ okupila je u Jugoslovenskoj kinoteci staru ekipu filmadžija, ali i deo ekipe glumaca, među kojima i Ratka Tankosića.



Kako je dobio nadimak Sarma i zašto je na njega i dan-danas ljut Branko Cvejić, ispričao nam je popularni epizodni glumac.

- Evo, prošlo je 40 godina, a i dalje me na ulici zovu Sarma. To je bio moj treći film. Zbog te uloge sam i dobio taj nadimak. Ljudi su mi prilazili i pitali me kako sam posle onih batina. Od tada je to ostalo - kaže Tankosić i dodaje:

- „Specijalno vaspitanje“ mi je mnogo značio u životu. Bilo mi je ogromno iskustvo jer sam pre svega radio sa profesionalcima poput Bekima Fehmiua. Želeo sam da učim od njega. Bio je fantastičan. Lečiću je to bio prvi film. On je došao direktno sa akademije. Ja sam bio naturščik i pratio sam ih i kupio fore.

Sarma ističe da mu je najveća greška što nije poslušao Branka Cvejića, koji mu je savetovao da upiše akademiju.

- Uvek ću pamtiti šta mi je rekao jedan od najboljih naših glumaca Bane Bumbar - Branko Cvejić. Kaže on: „Rale, upiši akademiju, tebi je tamo mesto.“ A ja sam mu rekao da nije to za mene, da mene zanima podzemni svet, kriminal... Mnogo sam pogrešio tada. Bio je ljut na mene i sigurno je još uvek. Trebalo je da odem na akademiju, tamo čovek nauči da bude glumac, ali pre svega čovek - iskren je Tankosić.



Za reditelja Gorana Markovića kaže da se još tada videlo šta će postati.

- Marković je i tad bio veliki reditelj iako mu je to bio prvi film. Puštao me je da se dokažem, da uradim kako mislim da treba. Sad kad sam došao ovde da vidim ove ljude i film, na trenutak se vratim u te dane.



Ratko Tankosić sada glumi u predstavi „Udaj se muški“ sa Snežanom Savić.

- Sjajan komad. Snežana je sjajna žena, glumica, kolega. Uvek je nasmejana i puna fora. Kad nam nije dan i kad nam ne ide, ona je uvek ta koja nas aktivira - kaže Ratko.



Anegdote sa snimanja PRODAO KOSTIM ZA PIVO

Na poklanjanju publici pre projekcije Ratko je zakasnio, pa je njegovo odsustvo iskoristio Goran Marković da se našali i podeli anegdotu sa snimanja. „Gde je Sarma? Sad je bio tu!“, zapitao se Marković dok su na binu pozivani akteri filma. A onda se prisetio i izazvao smeh u sali: „On uvek negde nestane. Tako je bilo i tad. Upola snimanja je prodao kostim za pivo! Pa nismo znali šta ćemo.“

