(VIDEO) NIJE MOGAO DA HODA I ZNAO JE DA ĆE DA UMRE? Ovaj snimak je dokaz stravičnog života preminulog Avičija

Smrt mladog di-džeja Avičija još uvek je jedna od glavnih tema. Iako nadležni nisu pronašli ništa sumnjivo, ovi snimci su dokaz stravičnog životnog stila muzičke zvezde, a verovatno i razlog njegovog preranog odlaska sa ovog sveta. Osim što je imao zdravstvenih problema koji su ga "oterali" u prevremenu penziju, on se često žalio da ne može više da izdrži i da će umreti od pritiska.

"Uvek sam bio otvoren s ljudima s kojima sam radio i svima koji me poznaju. Svi znaju da imam problema, da mi je teško ali da se trudim. Ali teško je. Nisam očekivao da će me ovako terati na stvari, na nastupe, pogotovo kad znaju kako se osećam", rekao je svojevremeno on svom prijatelju Levanu Tsikurisviliju, "Rekao sam im da više nisam sposoban da sviram, da ću umreti, da će me ubiti, rekao sam im to hiljadu puta", pričao je on prijatelju.

S druge strane, zbog bolesne jetre, ležeći u jednoj bolnici u Australiji, napravljen je snimak stanja zbog kojeg je prekinuta tamošnja turneja. Zbog lekova protiv bolova nije mogao da stoji na nogama.

Poznato da je da je slavni di-džej bio izuzetno povučen, da su mu nastupi veoma smetali i da je zdravstvene probleme prouzrokovao alkoholom.

