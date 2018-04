(FOTO) REČI TAJNE AVIČIJEVE DEVOJKE RASPLAKALE PLANETU: Mislila sam da ću se ovako obraćati javnosti sa vestima DA NOSIM TVOJE DETE...

Devojka sa kojom je preminuli di-džej Aviči bio u vezi je Tereza Kačerova iz Beča, manekenka sa kojom se javnost bolje upoznala pošto je objavila dugačko srceparajuće pismo preminuloj ljubavi, koje je steglo srce i najhladnijima.

A post shared by Tereza Kačerová (@terezakacerova) on Dec 5, 2017 at 10:48am PST

Kako joj je, takođe, i pomagao oko sina Luke, par je očito planirao blistavu budućnost, koja je nestala kada je muzičar preminuo sa nepunih 29 godina.

"Poslednjih nekoliko dana se budim s mišlju da je sve ovo samo bolesna šala, ali nije. Tebe zaista više nema. Prvo sam maltretirala tvoje prijatelje pitanjima: 'Je l' ovo zaista istina' zahtevajući dokaz gde si i svaki put kad vidim 'RIP' i 'Avicii' u istoj rečenici bude mi loše... Pre sam ti pričala kako se Luka nikada neće sećati života pre tebe, a sada se nadam da će zapamtiti delić života sa tobom...

A post shared by Tereza Kačerová (@terezakacerova) on Apr 26, 2018 at 7:35pm PDT

Na prvom sastanku sam te zajedno sa telefonom povukla u bazen. Posle sam ti pijana slala poruke toliko da mi je drugarica rekla da je to to, da među nama nikada ništa neće da se desi, jer sam upravo upropastila sve. Ali nije bilo tako... Planirali smo svašta, učili jedno drugo... Rekao si da mrziš kad me čuješ da plačem, je l' te i sad negde gore to rastuži? ...Poslednje što sam čula od tebe je da me voliš..." pisala je ona.

A post shared by Tereza Kačerová (@terezakacerova) on Apr 26, 2018 at 7:37pm PDT

"Izvinila sam se za greške, ali ti se nikada nisam izvinila za to što sam te ubedila da imaš rak kože a u pitanju je bio samo mladež. I izvini što sam se samo jednom skockala tokom cele naše veze, za tebe... S tobom sam najviše volela da se šalim, bilo je brutalno! ...Mislila sam da ću deliti ovako sa svetom kada budme u drugom stanju, kada budem nosila tvoje dete. Ali svi naši planovi su sada prošlost".

A post shared by Tereza Kačerová (@terezakacerova) on Apr 26, 2018 at 7:31pm PDT

(Kurir.rs/Dailymail.co.uk/Foto: Youtube screenshot, Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir