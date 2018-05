ŠTA KAŽE STRUKA KO TREBA DA RADI FILM S HOLIVUDSKIM ZVEZDAMA O ZLOČINIMA NDH: Oliver Stoun da režira Jasenovac

Država planira da izdvoji i do 20 miliona evra za snimanje filma o zloglasnom stratištu u NDH, ali i da angažuje eminentne predstavnike sedme umetnosti, uključujući i neka poznata imena iz Holivuda.

- Predsednik Vučić je čovek koji pokazuje svoj patriotizam na delu, svojim delima. On je bio taj koji je insistirao da se budžet Filmskog centra Srbije za ovu godinu duplira. Naravno da podržavam ovu inicijativu. Tako se brine o svojoj istoriji i kulturi. Kao što vidite, sve je manje onih koji ga napadaju. Zašto? Zato što rezultatima zatvara usta neradnicima - kaže Ristovski.

On naglašava da ima još umetnika u Srbiji koji mogu da se izbore s tom temom.

- Važno je samo da se ova tema ne prokocka jeftino, kao što smo imali prilike da vidimo s nekim istorijskim temama nedavno. Ovakve teme zaslužuju veliku pažnju i veliki budžet. Mi se s našim projektom "Kralj Petar Prvi" već borimo s malim budžetom koji imamo i ne znam kako ćemo završiti ovu seriju i film. Nadam se da će i RTS i država blagovremeno reagovati da nam stvori uslove da rezultat na kraju bude pravi - kaže Ristovski.

I iskusni producent Maksa Ćatović podržava ovu ideju.

- Država treba da izdvoji novac za jednu ovakvu temu, čak i bez konkursa, a ne za film Rejfa Fajnsa o Nurejevu, koji nema veze s nama. Najveći problem u celoj priči je scenario i kako pretočiti u dva sata priču o Jasenovcu - objašnjava Ćatović i dodaje:

- Film može da se snimi za milion, a za 100 ako hoćete za glumca Breda Pita.

On smatra da bismo za projekat o Jasenovcu morali da angažujemo Olivera Stouna.

- Stoun treba da napiše scenario i režira takav film. To je jedina garancija da će neko napraviti pošten film. On je moralna gromada čija reč se poštuje u svetu. Kad bi on napravio film, naše komšije Hrvati bi se verovatno češali po glavi, a ne bi mogli da imaju nikakve primedbe - zaključuje Ćatović.

