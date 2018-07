NOELE, ODAZOVI SE, VREME JE DA OKUPIMO BEND: Lijam Galager obradovao MILIONE FANOVA, pružio ruku pomirenja starijem bratu! Svet čeka u neizvenosti! (FOTO)

"Zemlja zove Noela... Opraštam ti i idemo sad ponovno da okupimo Oasis, napisao je muzičar Lijam Galager (45) na društvenoj mreži. On je javno istakao kako više ne zamera bratu Noelu Galageru (51) što se tokom devet godina, od kako je propao jedan od najvećih britanskih bendova s kraja 20. veka, 'otuđio od njega'.

foto: Profimedia

"Nisam očajan, samo mislim da bi to bila lepa stvar", dodao je Lijam. Noel još nije komentarisao bratovljev javni poziv za okupljanje benda.

Milioni fanova Oasisa, koje je raspad šokirao, oduševila je mogućnost da se Galageri pomire i ponovno nastupaju zajedno. Komentarisali su kako veruju da su Lijamove namere iskrene.

foto: Profimedia

Mlađi Galager je prošle godine komentarisao da bi Oasis trebalo opet da se okupi jer ljudima nedostaje na sceni. Ispričao je kako on i Noel moraju ponovno da postanu braća i prijatelji kako bi stvarali muziku. Lijam često vređa druge muzičare, pa i brata.

Nedavno je uporedio Noela i njegovu suprugu Saru MekDonlad (46) sa seriskim ubicama Fredom i Rozmeri Vest.

foto: Profimedia

Lijam je krivio Saru za raspad benda.

"Ona je razlog što Oasis više nije na sceni", rekao je.

Stariji brat mu nije ostao 'dužan' te je komentarisao svoju ljubav prema Lijamu.

foto: Profimedia

"Volim Lijama, ali ne kao rezance. Više sam se zabavljao s konzervom sardina. On je nepristojan, arogantan, zastrašujuć i len. Najljući je čovek kog ćete ikada upoznati. On je kao čovek s vilicom u svijetu supa", rekao je Noel.

Lijamov prvi samostalni album 'As You Were' bio je na listi najvećih hitova u Velikoj Britaniji kada ga je objavio prošle godine. Nedavni Noelov album 'Who Built the Moon?' dobio je odlične komentare i deo kritičara je istakao kako su neke pesme poput Oasisovih najboljih hitova.

foto: Profimedia

Kurir.rs/ Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir