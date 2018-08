DRAGAN PETROVIĆ SUROVO ISKREN, NEĆETE OSTATI RAVNODUŠNI: Pele progovorio o mlađim kolegama i glumačkim klanovima!

Naš poznati glumac Dragan Petrović Pele ističe da je svestan u kakvom je okruženju, te da ga mnoge stvari koje se dešavaju oko njega ne iznenađuju.

Tvrdi da razume mlade glumce koji se busaju u prsa nakon jedne uspešne uloge, a evo šta je sve imao da kaže o njima, kao i o klanovima u glumi.

"Ja čujem kao što svi čuju, klan, ovo, ono. Mi to tako olako etiketiramo, to su klanovi, veze, sve u čemu mi ne učestvujemo. Glumac ne može sam sebe da izabere, već je u poziciji da bude biran", kaže on i dodaje:

"To ide sa mladošću, nedostatkom iskustva, to je normalno. Razumem ushićenost i potrebu da se pokažu, a i društvene mreže im idu na ruku. Kad sam bio mlad toga nije bilo. Da je bilo i mi bismo se toga dohvatili. Ne treba zamerati."

