KURIR SAZNAJE! VLADA SMENJUJE SAVIĆA, NEĆE DOZVOLITI ŠTRAJK: Na pomolu kraj drame u Narodnom pozorištu!

Problemi Narodnog pozorišta uskoro će biti rešeni kako bi se izbegao štrajk glumaca, a sa smenom se pomirio i Dejan Savić, saznaje Kurir.



Na njegovo mesto, kako smo već pisali, dolazi direktor ansambla Kolo Vladimir Dekić. Međutim, Savet orkestra Opere Narodnog pozorišta se buni zato što će Savić najverovatnije biti postavljen za novog šefa dirigenata.



Savet je u dopisu Ministarstvu kulture ukazao na niz problema u toj kući, među kojima su "loši uslovi rada i nedostatak jasne umetničke vizije u sektoru Opere, gde je za poslednjih 18 godina promenjeno 13 direktora".



- Reč je o nedovoljno definisanim pravima, obavezama i odgovornostima i lošim kolegijalnim odnosima, što kao posledicu ima urušavanje integriteta i celokupnog umetničkog nivoa orkestra, kolektiva koji je od suštinske važnosti za funkcionisanje sektora Opere, ali i Baleta u Narodnom pozorištu - piše u dopisu.

foto: Damir Dervišagić

Na inicijativu Saveta orkestra, 13. novembra održan je sastanak sa Savićem, kojem je prisustvovala i direktorka Opere Jasmina Trumbetaš. Mišljenje orkestra je, kaže se, da kozmetičke promene neće biti dovoljne, već su potrebne suštinske promene u načinu vođenja nacionalnog teatra, stručno, angažovano i motivisano.

Sednica Vlade Srbije zakazana je za danas i na njoj bi jedna od tema trebalo da bude razrešenje Dejana Savića. Predsednik Upravnog odbora Aleksandar Gatalica podneo je ostavku i Ministarstvo kulture mora hitno da predloži novi UO, a i da spreči štrajk najavljen za Dan Narodnog pozorišta, 22. novembra, i bruku uoči gostovanja nacionalnog teatra iz Budimpešte sa predstavama "Vrteška" i "Bank Ban", zakazanim za 23. i 24. novembar.

foto: Damir Dervišagić

- Reč je o velikom kulturnom događaju koji je proistekao iz dvogodišnje saradnje Drame Narodnog pozorišta u Beogradu i budimpeštanskog dramskog nacionalnog teatra, a koji finansira vlada Mađarske. Pre dve godine smo prvi put gostovali na jednom od najznačajnijih evropskih festivala MITEM, koji organizuje Narodno pozorište iz Budimpešte, sa predstavom "Rodoljupci". Reakcije publike i kritike iz Mađarske, ali i iz cele Evrope, bile su izuzetne - kaže Željko Hubač, smenjeni direktor Drame, i dodaje:



- Ovo gostovanje trupe od bezmalo 100 ljudi trebalo je da uveliča Dan Narodnog pozorišta i nadam će problemi u našoj kući dotad biti rešeni, te da nećemo naše drage prijatelje dočekati u štrajku.

On dodaje da je predstava "Ivanov" selektovana za naredni festival MITEM, uz napomenu da je to svojevrsni kuriozitet jer, kako kaže, nijedno pozorište iz regiona nije imalo tu čast da sa dve predstave u vremenskom okviru od četiri sezone učestvuje na ovoj prestižnoj smotri evropskih teatara.

Ukoliko dođe do štrajka, sporna su i gostovanja Narodnog pozorišta s "Bolivudom" na Festivalu praizvedbi u Aleksincu i učešće na značajnom međunarodnom festivalu u rumunskom gradu Klužu sa predstavom "Rodoljupci".

foto: Marina Lopičić

Kurir/ Foto: Marina Lopičić

