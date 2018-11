SRPKINJA ŠOKIRALA ŽIRI NEMAČKOG TALENTA: Mešala ABNORMALNO velikom zadnjicom ispred njihovih očiju, jedva su gledali! (VIDEO)

Nataša Kraun, Šveđanka srpskog porekla, fokusirana je samo na jedno, a to je da zvanično postane vlasnica najveće zadnjice na svetu. Sada je pokazala svoje umeće u nemačkoj verziji emisije za talente.

Ona je ranije govorila kako jede neverovatne količine hamburgera, testenine i pice. Visoka je 1.55 metara, a teška 130 kilograma.

Snimak iz emisije koji je preplavio društvene mreže, a na kojem je ova plavuša pokazala svoje umeće i zavrtela prvo grudima, pa onda ogromnom zadnjicom, izazvao je more komentara i različite reakcije, a žiri je sve vreme tokom njenog nastupa gledao u neverici.

"Često zvocaju, misle na moje zdravlje, na moju budućnost... Teško im pada to što sam drugačija. Često me nazivaju kravom, ali ne shvataju zašto ja ovo radim. Nemaju u glavi uopšte to da mene ovo čini srećnom", govorila je ona pre.

Kurir.rs, Foto: Printscreen/YT

