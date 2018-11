ĐULE PROGOVORIO O ONOME O ČEMU MNOGI MUŠKARCI SIGURNO NE BI: Briga me šta ko misli, ja tad VRISNEM!

Zvonimir Đukić, poznatiji kao Đule Van Gog, priznao je da je veoma emotivan čovek i da mu neke stvari i te kako smetaju. On to, pak, smatra vrlinom i tvrdi da niko ne može da stvara ukoliko nije emotivan.

"Sve je surovo oko nas i sve je beskompromisno, tako da... da l' pišeš, da l' slikaš, da li praviš muziku - mora se tu emocija neka dogoditi i zakuvati. Nikad nisam prestao da budem emotivan. Hrabar. Beskomromisan", tvrdi on.

"Poremeti me što ljudi nisu tolerantni, to što su ljudi postali surovi a stvarnost ohola. Mladi ljudi odrastaju uz neke besmislice. Tad vrisnem i kažem to što mislim i to me briga šta ko misli", otkrio je on.

