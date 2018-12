POPULARNA SRPSKA BLOGERKA TRUDNA: Lepe vesti je odmah podelila, u 2019. godini postaje MAMA! (FOTO)

Anastasija Đurić podelila je lepe vesti sa fanovima i to da čeka bebu. Popularna blogerka, koja na Instagramu ima 150.000 pratilaca ne krije sreću zbog trudnoće.

Ona je podelila i poruku koja je sve raznežila.

"I danas, na poslednji dan ove godinice, rešila sam da vam pokažem najlepši poklon koji sam ikada dobila (ispod jelke). Nalazi se u mom stomaku i... TRUDNA SAM! Malo je reći da smo presrećni! U 2019. ću postati mama, i jasno vam je koliko se radujemo zbog NOVE GODINE. Sa sigurnošću mogu da kažem da je vaš zato 2018. bila najlepša do sada, i da smo joj najzahvalniji. Naučila me je i jednoj najvrednijoj lekciji - a to je (kako) da budem strpljiva. I za sve čekalice - budite mi jaki i pozitivni i želim da vam 2019. donese ono što najviše iščekujete! Ovu tajnu sam jako dugo skrivala i presrećna sam što je danas delim sa vama! Dok vam pišem ovo, srce mi kuca jako i ne mogu da prestanem da se smejem! Hvala mom Stevi što je najbolji muž na svetu i hvala svim bliskim ljudima na ljubavi i podršci! Želim vam sve najlepše u godini koja dolazi!", napisala je Anastasija.

