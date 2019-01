SVAKA BUDALA ZNA DA NIJE ISTO NAPRAVITI FILM I RIJALITI ŠOU: Emir Kusturica objasnio kakav će Kustendorf biti UVEK!

Dvanaesti po redu Kustendorf počeo je Kusturičinim filmom "Pepe, jedan uzvišen život", a neposredno pre toga na svečanom otvaranju Štimcu je dodeljena Nagrada za buduća ostvarenja.

Mnogi uživaju na Mećavniku na Kustendorfu, a Emir Kusturica objasnio je kakav će festival biti uvek.

"Film je prepustio kraljevinu elektronskoj slici. I tu se desilo ono najgore. Možda bi trebalo da na početku citiram sociologa: Pošto su već ubili Boga, oni su stvorili elektronsku sliku". Elektronska slika je ono ka čemu se svi kreću. Ljudi idu ka njoj kao što su nekada išli svetom trojstvu. Umesto da idu Bogu, idu sebi i mnoštvu vlastitih slika. Postaju svaki za sebe deo neke idolatrijske propagande. Naši istorijski filmovi su kao svečana akademija. Ali to nije dobro za početak. Svaka budala zna da nije isto napraviti film i napraviti vodoskok ili rijaliti šou. Ovaj festival ostaje veran tome da se životne utopije pretvaraju u realnost i da je pamet mladih i starih sveto jedinstvo. Dobri filmovi će biti vidljivi kao pobedničke zastave koje svako malo na pogled usporavaju rad srca. Možda sam tako trebao da počnem."



"Mnoga sam uzbuđen što sam ovde. Hvala Emiru na ovoj časti. Bude mi se emocije i uspomene jer mi smo ovde proveli godinu dana kada smo snimali "Život je čudo". Tada je i nastala ideja da Emir sve ovo napravi. Svedok sam toga" kazao je Štimac i dodao:

"Mila mi je ta odgovornost koju dobijam. Snimiću sigurno još neki", kazao je glumac pun iskrene stidljivosti i zahvalnosti i time dokazao svoju istinsku veličinu, koju malo ko u ovoj branši poseduje nakon toliko godina uspeha i slave.

Glumcu je posvećen ovogodišnji program "Retrospektiva velikana"u okviru koga će se prikazati njegovi filmovi "Vuk samotnjak" i "Sećaš li se Doli Bel".

"Već sam se navikao da ih gledam ali iskreno ne znam da opišem to osećanje. Neobično je. Davno je bilo, gledate sebe kada ste imali 11 godina ili 19. Nekad je uzbudljivo, a nekad vam se prosto i ne gleda - kaže glumac sa setom u glasu i dodaje:

"Moj odnos prema glumi se nije promenio. Uvek ste svesmi, koliko god godina imali. Deca su isto profesionalci. Mladom čoveku bih rekao da je najvažnija stvar pre svega da mu se veruje. Emocije su one koje ostavljate iza sebe i one ako su istinite to je onda ono pravo, magija. Morate da volite to što radite.

Kusturica je istakao da niko naš, nikada nije iskazivao emociju kao Slavko.

"On je lakoćom poput virtuoza unosio emociju u svaki kadar. Nadam se da ćemo još neki film snimiti zajedno", zaključio je reditelj.

