VOLIM MUZIKU SA BALKANA: Met Dilon se odomaćio na Kustendorfu

Met Dilon održao je na Kustendorfu radionicu za studente i mlade autore razgovarajući s njima o radu sa značajnim rediteljima kao što su Frensis Ford Kopola, Gas van Sant, Lars fon Trir, posavetovao ih je kako da se bore s nesigurnošću, ali i otkrio zašto je postao glumac.



Odlično raspoložen, prirodan i spontan, pitao je okupljene studente u sali "Prokleta avlija", nakon projekcije filma "Dragstor kauboj" Gasa van Santa, da li je u redu da govori na engleskom, da li ga razumeju i obećao da će pričati sporije.



- Ponosan sam na ovaj film i obradovalo me je kad mi je Emir Kusturica rekao da će ga prikazati. Mnogi su me u to vreme pitali zašto snimam takav film. Bio je to prvi film koji prikazuje euforiju narkomanije, tada je Nensi Regan pokrenula kampanju "Samo reci ne", čak mi je jedan prijatelj rekao: "Hvala ti, zbog tebe je moja sestra na rehabilitaciji". Međutim, ovaj film ne glorifikuje drogiranje, važno je pokazati zašto ljudi to rade - rekao je Dilon.

foto: Ana Paunković



Dilana je oduševio Duvački orkestar Marka Markovića, koji je slušao u Drvengradu na proslavi Srpske nove godine.



- To je bilo neverovatno. Ta preciznost i veština tih muzičara su jedinstvene. Bio sam mnogo umoran, ali nisam želeo da odem. Emir mi je rekao: "Ako ti se spava, hajde." Ali ja sam rekao: "Ne, ne, još jednu pesmu da čujem." Volim muziku sa Balkana, vrlo je interesantna - istakao je američki glumac.

foto: Ana Paunković



Dilon je studentima ispričao i kako je upoznao Emira Kusturicu.

- Kad sam naleteo na Emira na Kubi, upozorio me je da je vrlo opasna stvar raditi dokumentarac, jer postoji toliko mnogo načina na koje može da se ispriča priča - rekao je Dilon, koji već treći dan boravi na festivalu.

Kurir/ Mona Cukić, foto Ana Paunković

Kurir

Autor: Kurir