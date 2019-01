ULIKS JE USKOČIO IZ PEKARE, A JA IZ MEKA! Mlada glumica Tara Taler o ulozi u seriji Uspeh! (FOTO)

Mladoj glumici Tari Taler (21) uloga Blanke u prvoj regionalnoj seriji u HBO produkciji "Uspeh" otvorila je i vrata svetske karijere. Na prvu audiciju nije mogla da dođe jer je radila u "Mekdonaldsu", ali kada je organizovan drugi krug audicija, imala je više sreće. U razgovoru za Kurir mlada glumica priča o svojim planovima u daljoj karijeri, o saradnji sa oskarovcem Danisom Tanovićem i svojim impresijama o Beogradu.



- Uliks je u ulogu uskočio iz pekare, a ja iz "Meka" - kroz osmeh kaže Tara, koju smo upoznali još tokom tri meseca snimanja.

foto: Promo, HBO

Da li i dalje sanjate svoj san?



Užasan je za mene bio šok kad sam pogledala seriju "Uspeh". Na špici piše moje ime, a ja i dalje ne mogu da poverujem da je to stvarno.

Čega ste se najviše plašili? Reakcije roditelja?



Roditeljima neće biti neprijatno zbog eksplicitnih scena. Oni su mi bili sa mnom kad sam sve to snimala. Znali su odmah da će biti skidanja i bodrili su me i govorili da ja to mogu.

foto: Promo, HBO

Poznajete li devojke kao što je Blanka?



Ne poznajem takve devojke. Imala sam dosad male uloge koje su odgovarale mom karakteru. Kad sam dobila ovu ulogu, najviše sam se pitala kako ću ja postati takva devojka. Danis Tanović mi je prvo rekao da nema više tih mojih okica i da je Blanka mangup. Kad sam shvatila da ona nema majku, da je otac zlostavlja i da nema nikog koga može da zagrli, razumela sam ko je ona. Blanka je vrlo ranjiva i ima gard kojim se brani od sveta oko sebe. Bilo mi je lako da igram nekog ko nisam ja.

foto: Promo

Dobili ste ulogu u velikoj seriji, a nisu vas primili na glumu. Kako ste to podneli?



Prirodno je da čovek posle tog neuspeha bude nesiguran u sebe. Bila sam spremna da možda neću proći. Zadovoljna sam svojim prijemnim ispitom.

Da li ćete možda pokušati u Beogradu?



Sve opcije su mi otvorene. Dobila sam novu ulogu u Americi, pa nisam mogla da pokušam ove godine. Toni Gojanović mi je pomogao da dobijem posao i u Njujorku. San se i dalje nastavlja.

Snimali ste i sapunicu "Pogrešan čovek". Kakvi su utisci s tog snimanja?



Bio mi je to šok. Produkcija HBO snima 11 dana jednu epizodu, a tamo se radi sve za jedan dan. Meni kao glumici bez iskustva sve je teško palo. Na sapunicama se naučiš da budeš brži i da moraš da se osloniš samo na sebe. U "Uspehu" sam imala podršku Danisa Tanovića. Slušala sam njegove savete, a ovde nisam imala vremena da bilo šta pitam.

foto: Promo

Kako vam se dopao Beograd?



Iako mnogo veći od Zagreba, Beograd je sačuvao toplinu. Kakvi su ljudi, takav je i ceo grad. Trebalo je da idemo na splavove, ali jedan kolega nije imao dovoljno godina, pa nas nisu pustili.



Kako vidite svoj život za 10 godina?



Pored glume, mene zanima i psihologija. Najgore što mi se može desiti je da ne uspem i da završim opet u "Meku". Život ide dalje. Ima gorih stvari... Da ljudi obole ili da im kuća izgori u požaru. Šta god da se dogodi, imam porodicu koja me voli i podržava.

foto: Dag Oršić

Kurir.rs/Ljubomir Radanov/Foto: Dag Oršić

Kurir

Autor: Kurir