OTKRIVAMO SVE DETALJE DEPOVE POSETE: Želim da vidim mog brata Kustu

Snimanje novog filma Džonija Depa "Minamata", u režiji Endrua Levitasa, kreće sutra, a glumac trenutno vredno uči svoju ulogu.



Dep je odseo u luksuznom penthausu jednog beogradskog hotela, a jedino što je tražio, kako saznajemo, jeste da se sretne s rediteljom Emirom Kusturicom.



- Susret ćemo pokušati da organizujemo tokom snimanja. Džoni će snimati po 15 sati dnevno, a pokušaćemo da to uskladimo s obavezama reditelja, koji snima dva nova filma. Glumac je u Beograd doveo i svoju poslugu, koja brine o njemu i prati ga u stopu - kaže izvor Kurira blizak slavnom glumcu.



Miljenik publike od sedam do 77 godina i čuveni Džek Sperou iz hit serijala "Pirati sa Kariba" želi da obiđe Beograd, ali bez medijske pompe. Dep je već bio Kusturičin gost pre nekoliko godina na Kustendorfu.



- Emir je moj brat. U Holivudu vladaju neki drugačiji sistemi vrednosti. Kusturica je za mene inspiracija. On se trudi da zadrži pravu umetnost, kao i Džim Džarmuš, Tim Barton. Zbog takvih ljudi ja sam i dalje u svetu filma - rekao je tada Dep.

Kusturica i Dep zajedno su snimali film "Arizona drim" 1993. godine. Glumac je jednog trenutka razmišljao da napusti snimanje.



- U Depu sam sreo nekoga ko zrači snagom i posebnom vrstom energije. Holivud iscrpljuje potencijale skoro svih koji učestvuju u toj produkciji, ali Dep je jedinstven, a povezao nas je svojevrsni etički čin kojim je stvoreno naše prijateljstvo. Dep je tu vrstu etike zadržao tokom svih ovih godina - rekao je Kusturica.

Dep je pomogao Kusturici da ne napusti snimanje svog filma.



- Nije bilo drugog načina nego da napravim varku, a Džoni mi je pomogao. Zamolio sam ga da se "razboli" na nekoliko dana i on je to učinio bez pitanja. To mi je omogućilo predah, posle kojeg sam mogao da se vratim snimanju. Džoni me je bukvalno spasao - ispričao je Kusturica.



