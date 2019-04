LJUBIVOJE RŠUMOVIĆ O PESMAMA, PRAZNICIMA I PROŠLOSTI: Moju poeziju delili su uz Lepu Brenu!

Pre više od trideset godina Ljubivoje Ršumović osmislio je emisiju "Fazoni i fore", a danas je deo tih šala objavio i u istoimenoj knjizi. U prazničnom intervju za Kurir jedan od omiljenih pisaca za decu otkriva kako slavi Uskrs, govori zašto više na malim ekranima nema emisija za decu, kao i o stvaralačkom putu dugom šest decenija.

foto: Dragan Kadić

"Za Uskrs čestitamo jedni drugima Hristovo vaskrsenje. I u mojoj porodici stari običaji gotovo su iščezli. Nema ni kod Ršumovića gotovo ničeg što je ranije bilo obavezno kod Srba. Meni je žao zbog toga. Vreme menja čoveka, pa i mene. Trudimo se da promenimo vreme, a to je nemoguće", kaže Ršumović.



Koliko ste se vi promenili?



- Promenilo me je, ali i dalje imam vatru za pisanjem, to se ne manja.



Da li je tačno da nije bilo Duška Radovića, nikad ne biste bili pesnik za decu?



- Duško je uzeo moj prvi rukopis i hteo je da ga objavi u emisiji za decu. Uvredio sam se i rekao da ja ne pišem za decu, a on mi je poručio da ne znam ja za koga pišem. Pozvao me je još kao studenta i ubedio da radim za Radio Beograd. Dobio sam lep džeparac. Nakon diplomiranja su me primili za stalno, a onda sam prešao i na TV.



Nekad se vaša poezija delila deci uz ploče Lepe Brene i Mande?



- Čuveni menadžer Raka Đokić pravio je priredbe u Domu sindikata za decu za Novu godinu s Mandom i Lepom Brenom. Tražio je od mene da napravim knjižicu koju će staviti u paketiće. Štampali su 60.000 primera. Kad se završila proslava, ostalo mu je više od pola. Dobio sam onda, umesto honorara, tih 30.000. Napunio sam garažu knjigama i danas ih delim deci.

foto: Dragana Udovičić

Kako su nastali "Fazoni i fore"?



Slučajno, jednog leta u Bečeju. Pero Zubac mi je rekao da ima pola sata na Televiziji Vojvodine i da nekako popunim to vreme. Čuo sam devojčicu Slađu kako recituje Zmaja i odmah sam našao junakinju svoje serije. Na ručak smo išli u zamak Fantast i odmah našli lokaciju za snimanje. Najveća muka mi je bilo da napravim scenario. Najviše su mi pomogli sinovi, a njihova ideja je bila da pričamo fazone i fore.



U seriji je igrao i Raša Popov. Na čiji predlog?



Na mog najmlađeg sina Vuka. On je predložio da on govori šašave izume i vesti. Raša nije imao nameru da se bavi decom. Bio je urednik naučnog programa, ali je postao osovina "Fazona i fora".

foto: Dragan Kadić

Više od 30 godina čekali smo na knjigu. Da li je bilo teško napraviti izbor?



Snimili smo 157 epizoda i jedno 300 kilograma papira scenarija. Trudio sam se da knjigu pravim kao tortu i da u njoj bude red pesama, priča i šale. Ilustrujemo već i drugi nastavak, a u pripremi je i treći. Važno je imati posla. U godinama u kojima sam ja, kao starac Fočo od sto leta, drži me u životu što i dalje radim.



Kako izgleda vaš jedan dan?



Svakog jutra nešto zabeležim. Proslavio sam 60 godina književnog rada, a ove godine proslavljam 70 godina od svojih ozbiljnih stihova. Oni su glasili: "Zlatibore, ti si zlato, ja te volim zato". Učiteljica mi je odmah rekla da je kratko za pesmu i da moram da produžim. Bila je to prva poezija koju sam osetio.



Danas se poezija iz knjiga preselila na internet?



Normalan je to proces. Poezija prati trendove i modu. Ne treba nikad da napustimo knjige zbog interneta.



Kad ste se i vi odlučili da otvorite Fejsbuk?



Sinovi mi to vode. Ne pitaju me previše, a ja se i ne petljam.

foto: Nebojša Mandić



Ko će od vaših unuka biti pisac na dedu?



Možda će se moj unuk Vid fascinirati poezijom. On je sad u tim godinama kada sam i ja kao dete bio fasciniran Brankom Ćopićem.



Zašto danas nema emisija za decu?



Nabavljaju se strane serije, koje se poklanjaju TV kućama. Dobra emisija za decu ne može da se snimi bez 12 dolara po minuti. Televizije se odavno privatizuju i svi gledaju samo profit, a ne potrebu da se deci nešto ponudi. Nemam više ni gde da radim emisiju za decu. Sad sabiram svoj minuli rad.



Šta kažete danas kad prođete pored pozorišta "Boško Buha"? Da li ćete dočekati da obnova bude gotova?



Pozorište radi u Ustanovi kulture "Vuk". Krenuo sam i ja u tu avanturu još pre 30 godina. Glavni problem sam imao sa Sašom Banović, koja je bila zadužena za zaštitu spomenika kulture. Danas se verovatno prevrće u grobu kad vidi šta se radi sa spomenicima kulture. Nadam se da će biti uspešno završena.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs / Ljubomir Radanov / Foto: Nebojša Mandić

Kurir