ĐORĐE OZBOLT ODUŠEVIO NA PRESTIŽNOJ IZLOŽBI U VENECIJI: Trijumfalni nastup Srbije na Bijenalu!

Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević otvorio je juče paviljon Srbije na Bijenalu savremene umetnosti u Veneciji.

Na izložbi koja se održava 58. put po redu i trajaće do 24. novembra, slikar Đorđe Ozbolt s projektom "Povratak gubitka memorije" boriće se za nagradu Zlatni lav zajedno s kolegama iz 90 zemalja.

foto: Tanjug Filip Kraincanic

"Na centralnu temu "Da živite u zanimljivim vremenima" Ozbolt odgovara reminescencijom na neko prošlo vreme, iz koga datiraju arhitektonsko-kulturni simboli, i varljivim sećanjima koje ih interpretira na autentični način. Pozivam vas da sada zajedno pođemo u paviljon Srbija, u prostor oživljenog umetničkog sećanja, interpretacije jednog doba, gde se fragmenti ličnog i jedne mladosti mešaju sa imaginarnim pejzažem i elementima arhitektonsko-kulturne baštine zemlje i epohe koja je obeležila umetnika", rekao je Vukosavljević otvarajući izložbu.

foto: Tanjug Filip Kraincanic

Komesar izložbe Vladislav Šćepanović smatra da Srbija može da se nada pobedi na izložbi.

"Mi ne pratimo trendove i avangardni smo u odnosu na druge. Sećanja Ozbolta na prošlost su komična, puna humora, a to se ne očekuje od nas. Mi uvek imamo tragediju, tenziju kada se sećamo nekadašnje zemlje, a u Ozboltovom radu se primećuje rasterećeno sećanje na slikama", kaže Šćepanović i dodaje:

"Učešće na Bijenalu je dobra promocija Srbije. U subotu bismo bili veoma srećni da dobijemo Zlatnog lava".

foto: Tanjug Filip Kraincanic

Na otvaranju nacionalnog paviljona gosti su bili slikari Vladimir i Vuk Veličković, kao i glumac Bule Goncić.

"Nismo se obrukali", rekao je Veličković gledajući radove na Bijenalu savremene umetnosti koje datira iz 1895. godine i s obzirom na trajanje i značaj brenda - pitanje je prestiža učestvovati na njemu, a učešće Ozbolta može se uporediti sa značajem nastupa sportista na svetskom prvenstvu ili Olimpijadi - gde učestvuju samo odabrani i najbolji.

foto: Ljubomir Radanov

58. Međunarodna izložba savremene umetnosti u Veneciji odvija se pod centralnim nazivom "Da živite u zanimljivim vremenima" (May You Live in Interesting Times), umetničkog direktora Ralfa Rugofa, a pobednik će se znati za manje od 24 sata.

Danas se očekuje i dolazak premijerke Ane Brnabić koja će obići paviljon Srbije.

Međunarodna izložba savremene umetnosti u Veneciji, koja će zvanično biti otvorena 11. maja, već je privukla veliki broj posetilaca, redovi su ispred paviljona Velike Britanije, Francuske, Rusije, više paviljona je svečano otvoreno, a izložba srpskog predstavnika izaziva veliko interesovanje.

foto: Tanjug Filip Kraincanic

"Prvi utisci su dobri, ljudi dolaze, čestitaju, ali videćemo još pošto Bijenale traje do novembra", rekao je Ozbolt, čiju postavku čini mural - apstraktan crnobeli pejzaž na zidovima paviljona na koji je okačeno osam slika jarkih boja, za koje umetnik kaže da su sećanja, a naspram slika postavljeno je pet skulptura.



foto: Tanjug Filip Kraincanic

Kurir.rs / Ljubomir Radanov / Foto: Tanjug / Filip Krainčanić

Kurir