(UŽIVO) EVROVIZIJA U TOKU! EVO I JEDNOG RIJALITI UČESNIKA NA EUROSONGU: A predstavnik Litvanije šarmirao je SVE DEVOJKE!

Drugo polufinalno veče 64. po redu pesme Evrovizije upravo je počelo, a večeras ćemo saznati predstavnici kojih zemalja će se boriti sa našom Nevenom Božović, koja je nakon Prvog polufinala, prošla direktno u finale.

22:00 Rusija

Ovaj takmičar već drugi put predstavlja svoju zemlju, a diplomriao je glumu, pored toga što se bavi muzikom.

21:53 Litvanija

Rođen je 1990. godine, odrastao u porodici muzičara. Radi u firmikoja se bavi računarima. Pesma je "Run With The Lions".

21:49 Malta

Predstavnica je učestovala u "X faktoru, a peva pesmu "Chameleon", a ritmičnom numerom podigla je masu u Tel Avivu.

21:45 Hrvatska

Pesma "The Dream", a Roko je rođen u Splitu, a takođe je i rijaliti takmičar. "Svet nisi dužan ti, jedino si čovek kada možeš voleti", otpevao je Roko, a on je tokom nastupa nosio i krila, a pevao je pesmu našeg tekstopisca koji je nastupio na Beoviziji.

21:40 Austrija

Pesma izražava ranjivost i pokazuje da morate imati vere u sebi kako bi uspeli. Pesma "Limits" govori upravo o tome

21:37 Švedska

Pesma "Too Late For Love" trenutno je najslušanija u zemlji predstavnika, koji je prošle godine skrenuo pažnju na sebe.

21: 32 Danska

Predstavila se pesmom "Love is forever" a nastupom je odmah dobila podršku publike.

21: 29 Prvih 6 kompozicija je prošlo, voditelji najavili kratak predah, a sada već može i da se glasa za kandidate.

21: 25 Rumunija

Predstavlja je dvadesetpetogodišnja pevačica. Počela je da uči džez pevanje kada je imala samo 4 godina. Otpevala je pesmu "On A Sunday".

21: 22 Letonija

Zanimljiv i elegantan nastup predstavnice u pratnji gitare.

21:17 Švajcarska

Sa samo 17 godina pobedio je na muzičkom takmičenju u svojoj zemlji i od tada je karijera krenula uzlaznom putanjom.

Luka Heni predstavio se pesmom "She got me" i izazvao haos u publici, kako igranjem, tako i pesmom, ali i šarmantim osmehom.

21: 13 Moldavija

Pevačica kaže da uživa u muzici jer u njoj pronalazi prekopotreban mir i tišinu.

21: 09 Irska

Predstavnica Sara 1994. je godište, a završila je kurs za medicinske sestre. Pesma se zove "22".

21:06 Jermenija

Prva se predstavlja energičnom predstavnicom i vatrenim nastupom.

Predstavnica ove države jedna je od najpopularnijih pevačica u svojoj zemlji.

21:04 Večeras se takmiče 18 zemalja, a samo 10 će proći u finale.

21:00 Počelo Drugo polufinalno veče Evrovizije.

Zemlje koje će se večeras predstaviti su Jermenija, Irska, Moldavija, Švajcarska, Letonija, Rumunija, Danska, Švedska, Austrija, Hrvatska, Malta, Litvanija, Rusija, Albanija, Norveška, Holandija, Makedonija, Azerbejdžan.

Podsetimo, predstavnici koji su prošli Prvo polufinale su Grčka, Belorusija, Srbija, Kipar, Estonija, Češka, Australija, Island, San Marino i Slovenija.

Kao što je poznato, direktno u finale koje je zakazano za subotu, 18. maj, nastupaju Nemačka, Izrael, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Španija.

