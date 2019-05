POSLE 2 GODINE BORBE VRATILA SAM DECU U JUGOSLAVIJU: Dušica Žegarac bila velika SRPSKA GLUMICA! Udala se za Pedra, živela u Lisabonu, a onda je počeo PAKAO

Glumica Dušica Žegarac preminula je u 75. godini. Imala zavidnu glumačku karijeru u Jugoslaviji. Žrtvovala je studije medicine i posvetila se glumi kada je kao srednjoškolka slučajno zapažena i angažovana za uspešan film “Deveti krug“.

Bila je udata za momka iz Lisabona Pedra Masana de Amorima, ali kako je ranije govorila zbog nepremostivih kulturoloških razlika ipak je odlučila da stavi tačku na brak. Tada je počeo njen “pakao“.

- Moja “Lisabonska priča” će i dalje ostati moja. Previše je intimna i ne pripada samo meni, deo je života i moje dece. Ta priča je oduvek intrigirala i zanimala ne samo filmski svet. Oduvek sam znala da to ne mogu da sprečim ili kontrolišem, ali sam mogla da je ignorišem. Priča spada u jednu od onih koja se zove nesporazum. Ali i nezrelost i kulturološke razlike. Pedro je studirao i živeo u Beogradu deset godina. Bili smo zajedno nekoliko godina i planirali budućnost. Ali onda su počeli problemi. On je dolazio iz ugledne portugalske porodice u kojoj se znalo gde je ženi mesto. Ovde, u Beogradu, ja sam radila i bila slavna, a on je bio moj suprug, a onda i otac moje dvoje dece. U početku je sve to funkcioniralo, ali s vremenom se pokazalo da to nije tako jednostavno. Kad se postavilo pitanje gde ćemo živeti, bila sam spremna da ostavim sve jer sam mislila da mi je porodica na prvom mestu, pa smo otputovali zajedno u Portugal. A onda je puklo jer se pokazalo da su razlike u modelima, kulturološkim i porodičnim, kao i razlike u shvatanjima osobne prirode mnogo ozbiljnije nego što smo toga bili svesni i on i ja - rekla je ranije za “Café24” Dušica.



Na pitanje da li je našla podršku u njegovim roditeljima Dušica je tada odgovorila:

- Znate, danas mislim da su i oni bili zatečeni i zbunjeni. Ja sam bila ta koja je trebalo da se prilagodi i uklopiti u porodicu i njihovo shvatanje braka. Bila sam neko koga ne poznaju, strankinja, i još glumica. Ova stara portugalska porodica bila je tradicionalna i konzervativna. Posle dve godine neizvesnog i turbulentnog života između Beograda i Lisabona bilo je jasno da se brak raspada, da nećemo moći dalje zajedno. Ono što je u takvim slučajevima najteže, i što predstavlja najveću dramu i tragediju, to su deca. Posle niza nemilih situacija i događaja morala sam ući u borbu za decu.

Prema njenim rečima razvod je trajao oko sedam godina, a najteža joj je bila borba za decu.

- Posle niza nemilih situacija i događaja morala sam ući u borbu za decu. Posle dve i po godine uspela sam da ih vratm u Jugoslaviju i dovedem kući. Pre nego što sam krenula u tu najvažniju bitku, ljudi su mi govorili da dignem ruke, da život ide dalje. Ma kuda dalje? Meni bez njih života nije bilo! I uspela sam - govorila je glumica u intervjuu.

Cenjena umetnica rođena je u Beogradu 1944. godine i između ostalog igrala u filmovima Stepenice hrabrosti, Saša, Buđenje pacova...

foto: Marina Lopičić

Kurir